Tekstil makinecileri Kahramanmaraş'ta 8’inci kez buluşuyor

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde; İTHİB ana sponsorluğunda ve KOSGEB’in desteğinde gerçekleşecek olan Kahramanmaraş Tekstil Makinaları Fuarı (KTM 2021) için geri sayım başladı. Fuar, 11-13 Kasım tarihleri arasında, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde yapılacak. Türkiye ve dünyanın önemli tekstil teknoloji üreticilerinin, Kahramanmaraş’ta sekizinci kez buluşacağını belirten ECR Fuarcılık Yöneticisi Ümit Vural, “Son olarak 2020 yılında pandemi hijyen ve sosyal mesafe kuralları dahilinde gerçekleştirilen fuar katılımcı ve ziyaretçilerin ilgi odağı olmuştu. Uçuşların kapalı olması nedeni ile Yabancı firmaların bir kısmı ya fuara katılamadı ya da Türkiye ofisleri-acenteleri aracılığı ile info stand ile katılım göstermişlerdi” dedi. Geçen yıl gerçekleştirilen fuarda ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre düştüğünü kaydeden Vural, “Buna rağmen ticaret hacmi ve ikili görüşmelerden katılımcılarımızın elde ettiği sonuçlar bakımından çok başarılı bir fuar geçirdiğimizi gördük. Türkiye’nin ve elbette dünyanın her yerinden ziyaretçiler ve katılımcılar KTM’nin büyük bir buluşma noktası olduğunu tescillemiş oldu. Bu yılki fuara yerli ve yabancı firmalardan aldığımız katılım talepleri memnuniyet verici” diye konuştu.

KTM, yurtdışındaki fuarlara gidemeyenler için fırsat

KTM’nin sadece bölgenin değil dünyanın da önemli fuarlarından biri olduğunu ifade eden Ümit Vural, fuarın aynı zamanda tekstil firması yöneticilerinin yanı sıra sektör çalışanlarının da ilgi odağı olduğunu söyledi. Fuarın, tekstil sektöründen her kesimin bir araya geldiği bir platform olduğunu ifade eden Vural, “Yurt dışındaki fuar maliyetlerinin yüksek olması, Pandemi ve TL’deki değer kaybı nedeniyle Yurtdışındaki bu fuarları ziyaret edemeyen sektör çalışanları için KTM büyük bir fırsat” dedi.

Uluslararası KTM 2021 Fuarı’nın sektörün önemli paydaşlarını bir araya getireceğinin altını çizen Vural, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi odası ev sahipliğinde KTM Fuarı ile eş zamanlı olarak Uluslararası Tekstil Zirvesinin yapılacak olmasının ve fuarın sağlayacağı B2B görüşme avantajı, geniş sunum olanakları ve makine şovlarının ziyaretçi ve katılımcılara yeni iş fırsatları oluşturacağını söyledi.