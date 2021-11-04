Tekstil zirvesinde ekonomi konuşulacak

Ali ESKALEN

KAHRAMANMARAŞ - 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi (UTZ) 11 Kasım 2021’de Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı (KTM2021) fuarıyla eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uluslararası Tekstil Zirvesi’nin bu yılki ana temasını ihracat ve finans oluşturuyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kahramanmaraş sanayicisi üretimle elde ettiği gücü ihracat ile taçlandırıyor. TİM verilerine göre geçtiğimiz ay Kahramanmaraş sanayicisi tüm zamanların en fazla ihracatına imza attı. Kahramanmaraş’ın sahip olduğu potansiyeli dünyaya açacağız” dedi. Balcıoğlu, zirvenin bu yılki katılımcı konukları arasında; Ticaret Bakan Yardımcımız Tuna Toragay, TİM Başkanı İsmail Gülle, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in yanı sıra finans ve ekonomi dünyasından birçok önemli isminin yer alacağını belirtti.

Zirvede gerçekleştirilecek çalıştaylar ile sanayicilerin ihracata yönelik finansa erişim imkanları ve Türk Eximbank’ın ihracata olan desteklemeleri konularında ayrıntılı görüşmeler yapılması planlanıyor.