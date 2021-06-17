Tekstilcilerin dikkatini çeken Mardin’e iki yeni OSB yapılıyor

Talip ÖZTÜRK

MARDİN - Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde 62 milyon dolarlık ihracat yapan Mardin, yeni yatırımlarla ihracatını artıracak. 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsislerin başladığı kentte, 2 yeni OSB daha kurulacak. Tekstil devlerinin yatırım için gözünü diktiği kent, yeni yatırımlarla Türkiye’nin tekstil şehirlerinden biri olmayı hedefliyor.

DÜNYA’nın Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’ndan (TSO) edindiği bilgilere göre, 2020’de un ihracatında Türkiye birincisi olan Mardin, tekstil sektöründe de atağa kalktı. Bölgeden yaşanan terör olaylarından dolayı yatırımcıların uzak durduğu kent, güven ortamının sağlanmasıyla yeniden ilgi çekmeyi başardı. İki OSB’nin bulunduğu kentte, son iki yıl içinde büyük ve ölçekli yaklaşık 30 yeni tekstil atölyesi faaliyete geçti. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin önde gelen giyim markalarında fason üretimin yapıldığı Mardin’de yatırımcılar Tekstil OSB talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mardin TSO, çalışmalara başladı. Pandemiyi her yer gibi sıkıntılı geçiren kentte, pandemi sonrası için umutlu bir hava hâkim. Pandemi sonrası için Tekstil OSB’nin kurulacağı kent, TRC3 bölgesinde yer almasından dolayı da yatırımcılar için en cazip il olarak dikkat çekiyor. Mardin TSO’dan bir yetkili son gelişmeler için “Mardin tekstille büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.

“2. OSB’de arsa tahsisi başladı 2 ilçeye daha OSB kurulacak”



DÜNYA’ya konuşan Mardin 2. OSB Müdürü Mahmut Acay, kentin en büyük ilçelerinden Artuklu ve Kızıltepe üzerine kurulu 1. OSB’nin genişlediğini söyledi. Bunun yanında 2. OSB’de arsa tahsislerine başladıklarını söyleyen Acay, fabrika inşaatlarının da başladığını bildirdi. Diğer yandan Midyat OSB’nin de proje aşamasında olduğunu kaydeden Acay, Nusaybin’e de OSB kurulacağını aktardı. Mardin’in yatırımcıların ilgisini çekmeye başladığını ifade eden Acay, 2. OSB için Hollanda, Ürdün, Irak ve birçok ülkeden yatırım talebi olduğu bilgisini paylaştı. Mardin’de tekstil sektörünün öne çıktığını belirten Acay, “Yatırımcılar artık Mardin’e gelmek istiyor. Toplam bin dönümlük alan üzerine kurulu 2. OSB’de 632 bin m2 sanayi alanı bulunuyor. 72 işletmenin yer alacağı alanda parsellerin yarısı tahsis edildi. Fabrika inşaatları da başladı. Mardin’in en büyük sorunu işsizlik. İşletmelerin faaliyete geçmesiyle 5 bin kişiye istihdam sağlanacak. Bizim birinci hedefimiz Mardin’de işsizliği bitirmek. Sektörel olarak kentimizde tekstil yatırımları öne çıkıyor. Bu firmalar da ağırlıklı olarak fason üretim yapıyor. Mardin’in şu anda büyük birkaç markası var, bu sayıyı daha da artıracağız” diye konuştu.