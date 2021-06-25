Tekstilde katma değeri artıran ihracatçılar ödüllendirildi

Esra ÖZARFAT

BURSA – Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2020 yılının en başarılı ihracatçı firmalarını ödüllendirdi. İpek Böceği İhracat Ödülleri kapsamında 49 ödül ve 68 ihracat başarı sertifikası verildi. Platin kategoride ödülleri sırasıyla Yeşim Satış Mağazaları, Fistaş ve Weavers Tekstil paylaşırken platin, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 kategoride toplam 49 ödül ve 68 ihracat başarı sertifikası verildi. Törenin açılışında birliğin 2019-2020 yılı faaliyetlerini paylaşan UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, birliğin zorlu geçen 2020 yılını 1 milyar dolar ihracat rakamı ile geride bıraktığını hatırlattı. Engin, 5-10 yılda ulaşılabilecek dijitalleşmenin bu süreçte hızlı bir şekilde hayatın önemli bir parçası haline geldiğinin altını çizerek şunları söyledi: “UTİB olarak hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadık. Olağanüstü şartlarda hep birlikte ayakta kalma mücadelesi verdiğimiz bu süreçte sınırlar kapandı, organizasyonlar iptal oldu diye yerimizde durmadık. Sektörümüzün önünü açacak yeni projeler, yeni pazarlar ve yeni müşteriler için planladığımız tüm etkinlikleri iptal etmeden, dijital ortamda başarılı bir şekilde hayata geçirdik.”

Fiziki fuarlar Premium Vision ile 20 Temmuz’da başlıyor

Türkiye tekstil sektörünün sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldiğine dikkat çeken Pınar Taşdelen Engin, “Burada yaptığımız çalışmalarla Ar-Ge tasarım ve inovasyon kültürünün ülkemizde yaygınlaşmasında önemli rolümüz oldu. Şimdi yeni rotamız ise ‘Sürdürülebilirlik’” dedi. Pınar Taşdelen Engin, kısıtlamaların kalkması ve normalleşmeye geçilmesiyle birlikte sektörün eski parlak günlerine döneceğini ifade etti. Birlik bünyesinde 2 bin 849 aktif üye ile 160’tan fazla ülkeye ihracat yapıldığını hatırlatan Engin, mayıs ayı itibariyle UTİB ihracat kilogram değerinin 8 dolara çıktığını, bu oranın Türkiye’nin tekstil ihracatının 2 katı, Türkiye’nin genel ihracatının da 8 katı olduğunun altını çizdi. Fiziksel fuarların 20 Temmuz’da Premier Vision Amerika ile başlayacağını belirten Engin, fuara milli katılım sağlanacağını bildirdi. Pandemi döneminde dijital etkinliklere ağırlık verdiklerini anlatan Engin, geçen yıl aralık ayında önemli pazarlardan Almanya ve Birleşik Krallık’a yönelik Dijital Sektörel Heyet programı düzenlediklerini, bu yıl mayıs ayında da ikincisini Ege İhracatçı Birlikleri ile yaptıklarını dile getirdi. Engin, hedef pazarlara yönelik etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

“Gençlerin tekstil mühendisliğini seçme oranını % 100 artırdık”

Geçen yıl Textile Startup Challence kapsamında pandemiye rağmen rekor başvuru aldıklarını vurgulayan Pınar Taşdelen Engin, ayrıca Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın da 11’incisini bu yıl ‘Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak’ ana teması ile master class statüsünde yapacaklarını duyurdu. Pınar Taşdelen Engin bu yıl Uludağ Hazırgiyim İhracatçıları Birliği ve Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Topluluğu’yla ikincisini düzenledikleri TEXUM ile gençlerin üniversite tercihlerinde tekstil mühendisliğini seçme oranını yüzde 100 artırdıklarının altını çizdi.

Programda ayrıca Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demirkalp de bir ekonomi sunumu yaptı.