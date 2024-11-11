"Tekstilde, mevcut durumu korumanın bir yolunu bulmak gerekiyor"

Ziya İPEK-ADANA

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ülkemizin 23,6 mil­yar dolar tutarındaki ekim ayı ihracatına 1,6 milyar dolarla bü­yük katkı sağladığını ve ihracat­ta lokomotif sektörlerden biri olduğunu anımsatan Murat Bir­kan Işık, Türkiye’nin tekstilde­ki sorunları aşmasının önemi­ne işaret etti. Bugün, Türkiye koşullarında sektörde özellikle Çin’den kaynaklı fiyatlama yapı­lamadığını aktaran Birkan Işık, ülkemizin tekstil sektöründeki rekabetçiliğinin artmasına kat­kı sağlamak açısından kendi da­ğıtım kanallarını oluşturmasını istedi. Işık, “Çin bir ürünü 10 do­lara üretiyorsa, biz 15-16 dolara fiyat veriyoruz. Fiyatı daha cazip hale getirmenin yolu kendi da­ğıtım kanalımızı oluşturmaktan geçiyor” diye konuştu.

“Teşvik mekanizmalarının devreye alınmasını istiyoruz”

Türkiye’nin, dünyanın her an­lamda en büyük pazarlarından ABD’nin tekstil ve konfeksiyo­na uyguladığı kotasını aşmanın bir yolunu bulmasının şart ol­duğunu dile getiren Birkan Işık, fiyatlamada yaşanan sorunlar­dan kaynaklı 2025 için sektörde istihdamın ciddi oranda azala­cağını öngördüğünü vurguladı. Murat Birkan Işık, “Bu yılın so­nunda, birçok işletmenin işçi çı­kartması muhtemel. Çalışanla­rın başka bir sektörde istihdam edilmesi ise oldukça zor. Ada­na’da konfeksiyon sektörün­de, merdiven altı ve üstü dâhil olmak üzere 50 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Adana’da bu kadar kişiyi istihdam edebilecek başka bir sektör yok. Bunun için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu koşullarda rekabet etmemiz mümkün değil”

Murat Birkan Işık, tekstil için teşviklerin sürmesini, istih­damla ilgili de diğer sektörlere sunulan SGK teşvikleri gibi des­teklerin sağlanmasını talep et­ti. Işık, “İşçileri çalışabilir halde tutmak ve maliyetleri sürdürü­lebilir hale getirmek önemli” di­ye konuştu.

Hazır giyim sektöründe şu an için ‘üzülerek söylemek gerekir­se’ umutsuzluğun hakim oldu­ğunu vurgulayan Murat Birkan Işık, şunları kaydetti: “2025’te asgari ücretin yüzde 40 oranın­da artacağı konuşuluyor. An­cak, bu oran bile yetersiz kalı­yor. İşçiler, aldıkları maaşlardan memnun değiller ve haklılar. Ancak işverenler de bunu öde­mekte zorlanıyor, çünkü ticaret­te bir gelir yok. Maliyetler artar­ken, işçilerin maliyeti de önemli bir sorun haline geliyor. Şu anki maliyet, bir işçi için yaklaşık 30 bin lira; bu da 42 bin lira civarı­na çıkıyor. Yani, güncel kurla bir işçinin maliyeti yaklaşık 1.428 dolar oluyor. 1999 yılında asgari ücretli bir çalışana ödediğimiz ücret 70 dolardı. Şimdi 1.428 do­lara yükselmiş durumda. O dö­nemlerde fiyat tutturma sorunu yoktu; çok rahat bir şekilde yurt dışına mal satabiliyorduk. An­cak şimdi, Mısır’da asgari ücret 130 dolar civarındayken, Hin­distan’da resmi bir rakam bile yok; ortalama 40-50 dolardan bahsediliyor. Bu koşullarda re­kabet etmemiz mümkün değil.”