"Tekstilde, mevcut durumu korumanın bir yolunu bulmak gerekiyor"
Adana Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Murat Birkan Işık, Adana özelinde konfeksiyon sektörü adına sektörel teşvik talep ederek, “Bir ayrıcalık istemiyoruz; diğer illere verilen teşviklerin Adana'da da uygulanmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda sektörde 50 bine yakın çalışan bulunuyordu, ancak bu sayı giderek azalıyor. Mevcut durumu korumanın bir yolunu bulmamız gerekiyor” dedi.
Ziya İPEK-ADANA
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ülkemizin 23,6 milyar dolar tutarındaki ekim ayı ihracatına 1,6 milyar dolarla büyük katkı sağladığını ve ihracatta lokomotif sektörlerden biri olduğunu anımsatan Murat Birkan Işık, Türkiye’nin tekstildeki sorunları aşmasının önemine işaret etti. Bugün, Türkiye koşullarında sektörde özellikle Çin’den kaynaklı fiyatlama yapılamadığını aktaran Birkan Işık, ülkemizin tekstil sektöründeki rekabetçiliğinin artmasına katkı sağlamak açısından kendi dağıtım kanallarını oluşturmasını istedi. Işık, “Çin bir ürünü 10 dolara üretiyorsa, biz 15-16 dolara fiyat veriyoruz. Fiyatı daha cazip hale getirmenin yolu kendi dağıtım kanalımızı oluşturmaktan geçiyor” diye konuştu.
“Teşvik mekanizmalarının devreye alınmasını istiyoruz”
Türkiye’nin, dünyanın her anlamda en büyük pazarlarından ABD’nin tekstil ve konfeksiyona uyguladığı kotasını aşmanın bir yolunu bulmasının şart olduğunu dile getiren Birkan Işık, fiyatlamada yaşanan sorunlardan kaynaklı 2025 için sektörde istihdamın ciddi oranda azalacağını öngördüğünü vurguladı. Murat Birkan Işık, “Bu yılın sonunda, birçok işletmenin işçi çıkartması muhtemel. Çalışanların başka bir sektörde istihdam edilmesi ise oldukça zor. Adana’da konfeksiyon sektöründe, merdiven altı ve üstü dâhil olmak üzere 50 binin üzerinde çalışan bulunuyor. Adana’da bu kadar kişiyi istihdam edebilecek başka bir sektör yok. Bunun için çeşitli teşvik mekanizmalarının devreye alınmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bu koşullarda rekabet etmemiz mümkün değil”
Murat Birkan Işık, tekstil için teşviklerin sürmesini, istihdamla ilgili de diğer sektörlere sunulan SGK teşvikleri gibi desteklerin sağlanmasını talep etti. Işık, “İşçileri çalışabilir halde tutmak ve maliyetleri sürdürülebilir hale getirmek önemli” diye konuştu.
Hazır giyim sektöründe şu an için ‘üzülerek söylemek gerekirse’ umutsuzluğun hakim olduğunu vurgulayan Murat Birkan Işık, şunları kaydetti: “2025’te asgari ücretin yüzde 40 oranında artacağı konuşuluyor. Ancak, bu oran bile yetersiz kalıyor. İşçiler, aldıkları maaşlardan memnun değiller ve haklılar. Ancak işverenler de bunu ödemekte zorlanıyor, çünkü ticarette bir gelir yok. Maliyetler artarken, işçilerin maliyeti de önemli bir sorun haline geliyor. Şu anki maliyet, bir işçi için yaklaşık 30 bin lira; bu da 42 bin lira civarına çıkıyor. Yani, güncel kurla bir işçinin maliyeti yaklaşık 1.428 dolar oluyor. 1999 yılında asgari ücretli bir çalışana ödediğimiz ücret 70 dolardı. Şimdi 1.428 dolara yükselmiş durumda. O dönemlerde fiyat tutturma sorunu yoktu; çok rahat bir şekilde yurt dışına mal satabiliyorduk. Ancak şimdi, Mısır’da asgari ücret 130 dolar civarındayken, Hindistan’da resmi bir rakam bile yok; ortalama 40-50 dolardan bahsediliyor. Bu koşullarda rekabet etmemiz mümkün değil.”