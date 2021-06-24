Hasan COŞKUN



SAKARYA - Tasarım ve kalıp çalışmalarını tamamlamak üzere olan Tektem, elektrikli otomobil üretiminde sona yaklaşıyor. Firma bu yılın sonunda üreteceği ilk araçları önce trafiğe kapalı alanlarda zorlu bir testten geçirecek. Seri üretimi 2022’nin ilk yarısı olarak planlanan araçların elektrik motorları da Tektem Makine’nin Karasu tesislerinde üretilecek.

Tektem Makine’nin kurucusu ve Genel Müdürü Hamit Bektaş, Türkiye’nin teknoloji düzeyi yüksek alanlarda cari açık verdiği ürünleri yerli ve milli üretimle yerlileştirme hedefiyle başlattığı hamleye tam destek verdiklerini belirterek, ilk etapta 2 kişilik olarak planladıkları yüzde 100 elektrikli ve yüzde 90 yerli ilk otomobili bu yılın sonuna kadar üreteceklerini ifade etti.

“Aracımız yük ve yolcu taşımada ekonomik seçenek olacak”

Şehir içi ve kısa mesafe ulaşım için iddialı bir elektrikli otomobil üreteceklerini dile getiren Bektaş, “Yurtdışında da kabul görecek bir standartta tasarladığımız mini elektrikli otomobilimizin ihracatını da planlıyoruz. Aynı şekilde hafif ticari araçlar sınıfında değerlendirilecek elektrikli kamyonet üretim çalışmalarına da aynı paralelde devam ediyoruz. Zaten Karasu tesislerimizde elektrikli endüstriyel temizlik makinelerinin yanı sıra üretimini yaptığımız eğitim amaçlı elektrikli itfaiye, polis ve ambulans araçlarını başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediyoruz. Sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da yük ve yolcu taşımak adına ekonomik bir seçenek sunacağız” açıklamasını yaptı.

Hamit Bektaş, elektrikli araç pazarının önümüzdeki dönemlerde daha rekabetçi bir ortamda gelişeceğine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Çünkü dünya bu alana doğru gidiyor. Ama biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Elektrikli endüstriyel temizlik makineleri üretimine 1993 yılında başladık. Cleanvac markalı ürünlerimizin yanında elektrikli sokak süpürme ve çöp toplama araçları, trafiğe kapalı alanlar için yük ve yolcu taşıma araçları, golf ve hasta taşıma araçlarını da üreterek Türkiye ve dünya pazarlarına sunduk. Üretimini yaptığımız 100’den fazla çeşitte ürünlerimizin içerisindeki özel projelerimizle de Türkiye’ye ekonomisine ve sektöre birçok ilkleri kazandırdık.”

Endüstriyel tip elektrikli temizlik makinelerini entegre olarak ürettiklerinin altını çizen Bektaş, “Aynı zamanda dünyada hibrit sokak süpürme aracı üretimi yapan ilk firma olarak bu alanda önemli bir yol aldık. Şimdi prototipini yaptığımız 2 kişilik elektrikli mini otomobil ve hafif ticari kamyonet üretimi için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. 2022’nin ortalarında elektrikli araçlarımızı trafiğe çıkarmayı planlıyoruz. Bugünkü araçlarla kıyaslandığında yüzde 90’a varan bir yakıt tasarrufu ile her evin ve işyerinin ikinci aracı olacak” şeklinde konuştu.