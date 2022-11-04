Tencere enflasyonu yüzde 100'ü aştı

BURSA (DÜNYA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) tarafından açılan Tencere Enflasyonu verilerine göre Ekim ayında aylık artık yüzde 4,9 olurken yılbaşından bu yana yaşanan fiyat farkı 102,29 oldu. Bu rakamlara göre ortalama aylık tencere enflasyonu ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti. Ekim ayı verilerini değerlendiren BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, 2021 yılının son çeyreğinden itibaren artmaya başlayan gıda fiyatlarının yaz aylarında bir nebze yavaşlasa da bir türlü ataşenin düşmediğini söyledi.

“Kur dalgalanmaları etkiledi”

Tüm dünyada yaşanan gıda fiyat artışında en belirgin nedenin Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş olduğunu belirten Dönmez, “Pandeminin hemen arkasında patlak veren bu savaş, tüm dünyada gıda fiyatlarını allak bullak etti. Buna ilave olarak geçen yılın son çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği arasındaki 6 aylık dönemde dövizde yaşanan aşırı dalgalanma Türkiye’de fiyatları aşırı yükseltti. Belirsizlik döneminde aylık bazda yüzde 21’e varan gıda enflasyonu yaşadık. Tarla ürünlerinin çıktığı dönemde fiyat artışı yavaşladı. Ancak tüm dünyada artan petrol fiyatlarının bizdeki kur dalgalanmaları ile birleşmesi yüzenden nakliye ve ambalaj giderleri nedeniyle önceki yıllarda alıştığımız eksi veya sıfır enflasyon olmadı” dedi.

“Yemek sanayi zorlandı”

Dönmez tencere enflasyonunu hesaplarken üretim sırasında kullandıkları 38 çeşit temel gıda ürününü baz aldıklarını ve hesaplamalarını bunlardaki değişimlerine göre yaparak kamuoyu ile paylaştıklarını vurguladı. Endüstriyel Yemek Sektörü olarak bu süreçte çok zorlandıklarını da belirten Coşkun Dönmez, maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldıklarını ancak bu durumu müşterilerine anlatmakta çok zorlandıklarını söyledi. Müşterileri ile sık sık fiyat pazarlığı masasına oturmak zorunda kaldıklarını fakat bu durumun herkesi yıprattığını ifade eden Dönmez çözümü otomatik fiyatlandırma sistemine geçmekte bulduklarının altını çizdi.