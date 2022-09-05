TENMAK sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere 25 adet pozisyon için sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli personel alacak.

Personel alımı için başvurular 12-21 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden yapacak.

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