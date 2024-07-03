Terörün boşalttığı köylere 29 yıl sonra hayat geliyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 1995'te terör nedeniyle vatandaşların terk etmek zorunda kaldıkları köylerine dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapabilmeleri amacıyla altyapı çalışmaları yürütülüyor. Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçede, terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle boşaltılan Kurudere bölgesindeki köylerin eski günlerine kavuşması için Vali Ali Çelik'in talimatıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşması için vadideki yolu genişletiyor, DSİ ekipleri de bölgeden geçen derede duvar ve ıslah çalışması yapıyor. Altyapı, elektrik ve diğer projelerin de tamamlanmasıyla köye geri dönüşlerin hızlanması, insanların yıllar sonra terk etmek zorunda kaldıkları topraklarına dönmesi planlanıyor.

Sağlanan huzur ve güven ortamı sayesinde de yıllardır değerlendirilemeyen tarım arazilerinin yeniden ekonomiye kazandırılması, yaylaların küçükbaş ve büyükbaş hayvan sürüleriyle canlandırılması hedefleniyor.

1,5 saatlik yol 20 dakikaya inecek

Kurudere bölgesinde boşaltılan köylere ulaşımın sağlandığı yoldaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Mert Kumcu:

"Vatandaşlarımız özellikle yaz aylarında buraya gelip tarım arazilerini ekiyorlar. Çok verimli topraklar. Biz de bu sene Valimiz Sayın Ali Çelik'in talimatıyla Kazan Vadisi'ndeki 29 kilometrelik yolu asfaltlayacağız. Buradaki yol ve dere çalışmaları İl Özel İdaresi ve DSİ ekipleri tarafından devam ediyor. 30'a yakın iş makinemizle çalışma yapılıyor. Önümüzdeki dönemde vadideki tüm köylerin yolu asfalt olacak şekilde yenilecek. Vatandaşlarımız daha rahat köylerine gidebilecek, tarım arazilerini daha rahat işleyebilecekler" diye konuştu.

Bölgedeki Han Yaylası'na kadar 38 kilometrelik yol ağının olduğunu kaydeden Kumcu, "Şu anda ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeden çalışıyorlar. İl Özel İdaresi ekipleri yolda genişletme, DSİ ekipleri dere ıslah çalışmaları yapıyor. Vatandaşlarımızın 1,5 saat süren yolu 20 dakikada gitmesi için bu çalışmaları bir an önce bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.