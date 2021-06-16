Terraco Group, Addagrip markasını güçlendirecek

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Boya ve yapı kimyasalları sektöründe 11 ülkede 13 ayrı üretim tesisi ile hizmet veren İsveçli Terraco Group, Türkiye’de hedef büyüttü. Eskişehir’den 10 ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket bu yıl ihracatta yüzde 30 büyümeyi planlarken, ödüllü ürünü Addagrip’in de Türkiye pazarında tanınırlığını artırmayı hedefliyor.

Terraco Türkiye Genel Müdürü Rauf Göktaş, yapı malzemeleri sektöründe 40 yılı geride bırakan şirketlerinin, Türk inşaat sektöründeki faaliyetlerine 1988 yılında Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde başladığını söyledi. Göktaş, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Kore, UK, Tayland, Rusya, Çin ve Pakistan olmak üzere 11 ülkede 13 ayrı üretim tesisi bulunan Terraco’nun, çevre dostu ve yenilikçi ürünleri ile yapı malzemeleri sektöründe saygın bir yere sahip olduğuna vurgu yaptı. Farklı ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün gamına sahip olduklarını aktaran Göktaş, yüksek kalitede, doğaya saygılı bir şekilde üretim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göktaş, “Akrilik macun ve boyalar, akrilik cephe kaplamaları, su yalıtım ürünleri, ITF sertifikalı Flexipave spor zemin kaplamaları, performans seramik yapıştırıcıları, BBA sertifikalı Addagrip zemin kaplamaları ve akustik sistemler gibi bir projede yer alabilecek tüm malzemelerin üretimini yüksek kalitede ve doğaya saygılı bir şekilde yapan şirketimiz, sahip olduğu performans ve kalite sertifikalarıyla yurtiçi ve yurtdışı pazarda tüm istekleri karşılayabilmektedir” dedi.

“Zor bir süreci başarıyla atlattık”

Pandemi nedeniyle inşaat sektörünün büyük bir darbe aldığını ve ekonomideki dalgalanmalar sebebiyle hammadde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığına dikkat çeken Göktaş, “Bu durum şirketimizin uzun vadeli proje anlaşmalarında büyük sıkıntılar yaratsa da, bu dönemi kalitemizden ödün vermeden, iş ortaklarımızla birlikte kazan kazan prensibi ile iyi bir şekilde yürüttük. 2020 yılı hedeflerimizin büyük çoğunluğunu gerçekleştirmiş olmanın verdiği güvenle 2021 yılında özellikle ihracatımızı yüzde 30 büyütmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Terraco’nun 40 yıllık tecrübesiyle yurtiçi ve yurtdışında birçok prestijli projeye imza attığını söyleyen Göktaş, “Önümüzdeki dönemlerde bu projelerin artarak devam etmesi temel hedefimiz. Son dönemde öne çıktığımız diğer bir ürünümüz ise BBA sertifikalı ‘ADDAGRIP’ zemin kaplamalarımız. İngiltere’de sıklıkla kullanılan bu ürünümüz epoksi içermeyen, doğal agregalı ve gözenekli bir yapıya sahip. Bu sistemimiz ile peyzaj alanları doğal, estetik ve kullanışlı zeminlere kavuşuyor. Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi önemli referansları bulunan ve peyzaj ürünleri kategorisinde 2020 Altın Çekül Uluslararası Ödülü sahibi bu ürünümüzün ülkemizde de tanınır hale gelmesini hedefliyoruz“ diye konuştu.

“Fiyat, kalitenin önüne geçiyor”

Malzemelerin kaliteye göre değil fiyata göre tercih edilmesinin sektör için büyük bir sorun olduğuna işaret eden Göktaş,” Malzeme fiyatı önemli bir kriter olsa da yaşayacağımız alanlarda önceliğimiz mutlaka uluslararası test ve onaylara sahip kaliteli ürünler olmalıdır. Biz Terraco olarak mantolama üzerine uzmanlaşmış bir firmayız, cephe kaplamalarında onlarca farklı mimari bitiş sunuyoruz. Bunun yanı sıra gerekli olan TSE, ETAG 004 gibi tüm kalite belgelerine sahibiz. Bu da demek oluyor ki Terraco ürünlerini kullandığınızda aslında kalitesi dünya standardında tescillenmiş ürünleri tercih ediyorsunuz. Sektör olarak tüm kullanıcılarda bu kalite bilincini oluşturmak öncelikli hedefimiz olmalıdır” dedi.