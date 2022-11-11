Terraco Group, Avrupa’daki “yenileme dalgası”nın tedarikçisi olacak

Ayşe KAYTAN UÇAK



ESKİŞEHİR - Sektörde 40 yılı geride bırakan ve 33 yıldır Eskişehir’de üretim gerçekleştiren Terraco, ürün grubunu zenginleştirerek Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde Avrupa’da başlatılan ‘Yenileme Dalgası’nın tedarikçisi olmak için ihracat çalışmalarına hız kazandırdı. Terraco Group Türkiye Genel Müdürü Rauf Göktaş, pandemi sonrası dünyanın enerji sorununa dikkat kesildiğini belirterek, yapı malzemelerinde dekoratif özelliklerin yanında artık performans kriterlerinin daha ön planda yer alacağını söyledi. Yurt içi ve yurt dışında ETICS sistem sertifikalarına sahip, konusunda uzman üreticililerin daha da önem kazanacağına dikkat çeken Göktaş, Terraco Group olarak Yenileme Dalgasına hem tedarik hem de teknik olarak destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Farklı ihtiyaçlara yönelik zengin bir ürün gamına sahip olduklarını, ürün portföyünde akrilik macunlar ve kaplamalar başta olmak üzere 12 ana ürün grubu bulunduğunu dile getiren Göktaş, şunları söyledi: “Akrilik macunlar, astalar, iç cephe ve dış cephe boyaları, su yalıtım ürünleri, sıvalar, seramik harçları, tamir harçları, iç cephe dekoratif ürünleri, akrilik desenli kaplamalar, mineral doğal taş kaplamalar gibi ürünlerin yanında peyzaj alanları ve spor zeminleri için de ürün gruplarımız bulunuyor. Bu gruplarında kendi içerisinde mimari ve performans ihtiyaçlarına göre çok farklı seçenekleri bulunuyor. Son dönemde Handymate isimli DIY yani ‘kendin yap’ işler için kullanılan akrilik macunlarımızı satışa sunduk. Kullanımı çok kolay ve pratik olan bu macunlar ile evlerdeki küçük onarımları herkes rahatlıkla yapabilecek. Handymate/akrilik dolgu macunu ürün grubumuz ile pratik çözümler sunarak, yapı marketler aracılığı ile son kullanıcıya daha fazla ulaşmayı hedefliyoruz.”

İhracatta yüzde 60 hedefi

Yüksek kalitede, doğaya saygılı bir şekilde otomasyon ağırlıklı üretim gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, üretim tesislerinin yıllık 99 bin toz, 10 bin ton ise yaş ürün imalatı kapasitesi bulunduğunu söyledi. Yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 40 ila 50’sini ihracatın oluşturduğunu, önümüzdeki beş yıllık dönemde bu oranı yüzde 60’lara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Rauf Göktaş, “Eskişehir’den Avrupa başta olmak üzere yakın coğrafyaya yoğun bir ihracatımız bulunuyor. Sahip olduğumuz ETAG 004 CE ve BBA sertifikaları sayesinde hem Avrupa hem de Birleşik Krallık en güçlü olduğumuz pazarlar. Bunun yanında Güney Afrika, son dönemde de Malta ve Senegal de önemli pazarlarımız arasında yer alıyor” dedi. Avrupa’da başlayan Yenileme Dalgası ile birlikte yapı malzemelerine olan talebin büyük ölçüde arttığına işaret eden Göktaş, “Bu nedenle Avrupa ülkelerine ihracatımızı artırmak önümüzdeki yıl en önemli hedeflerimizin birisi. Bunun yanında Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı gibi prestijli projelerde kullanılan, Milli Saraylar Mimari Kurulu onaylı Addagrip zemin kaplama ürünlerimizi mimarlar tarafından peyzaj alanları için bir alışkanlık haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.