Terraco, ihracatını yüzde 30 artırmayı hedefliyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR-Boya ve yapı kimyasalları sektöründe 11 ülkede 18 ayrı üretim tesisi ile hizmet veren İsveçli Terraco Group, Türkiye’de hedef büyüttü. Şirketin 33 yıldır Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde üretim yaptığını belirten Terraco Eskişehir Genel Müdürü Rauf Göktaş, “Geçen yıl inşaat sektöründe yaşanan daralma ve pandemiye rağmen hedefl erimizin yüzde 80’ini gerçekleştirdik. Bu sene ihracatı yüzde 30 artırmayı planlıyoruz” dedi.

Göktaş, firmanın, Türkiye ile birlikte Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Kore, Birleşik Krallık, Tayland, Rusya, Çin, Pakistan ve Cezayir olmak üzere 11 ülkede 18 ayrı fabrikası bulunduğunu ve İskandinav teknolojisini bu bölgelerde sektörün hizmetine sunduğunu söyledi. Terraco’nun Türkiye’deki faaliyetlerine 1988 yılında Eskişehir’de başladığını ve Eskişehir’den İngiltere başta olmak üzere 10 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Göktaş, Eskişehir’deki tesislerinin cirosunun yüzde 55'ini ihracatın oluşturduğunu belirtti.

Altın Çekül ödülünün sahibi oldu

Rauf Göktaş, Terraco’nun, bu yıl 26’ıncısı düzenlenen Altın Çekül Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri’nde Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı’nda kullanılan zemin kaplama ürünü “Addagrıp” ile “Yapıda İnovatif Ürün” kategorisinde “Yapı Kataloğu Peyzaj- Çevre Düzenleme Kategori Ödülü”ne layık görüldüğünü açıkladı. “Addagrıp” ın ilk olarak İngiltere’de zemin kaplamada kullanılmaya başladığını ve içeriğinin reçine ve doğal agrega karışımında oluştuğunu anlatan Göktaş, “Farklı renklere sahip bu sistem yürüyüş yollarından otoparklara, kentsel meydanlardan havuz kenarlarına kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. Türkiye’de, Yıldız Sarayı ve Dolmabahçe Sarayı gibi prestijli referansları bulunan Addagrıp’ı rakiplerinden ayıran en büyük artısı ise gözenekli yapısı ile drenaj sağlaması oluyor” diye konuştu. Göktaş ayrıca, uluslararası firma olmanın gereklerinden faydalanılarak her sene yeni ürünleriyle farklı çözümler sunma hedefiyle yola çıkan Terraco Group’un,İrlanda›daki Ar-Ge merkezi ile yeni ürün geliştirme çalışmalarına hızla devam ettiğini kaydetti.