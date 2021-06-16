Tespo, e-ticarete İzmir ve Eskişehir’den başlayacak

Ahmet USMAN

İZMİR - Toptancılık konusunda 100 yıllık geçmişi olan Aytaş Grubu’nun cash and carry markası Tespo, Ağustos ayında e-ticaret platformunu devreye almaya hazırlanıyor. Tespo Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akkanlar, “Şu an 21 mağazamızda 50 bin metrekarenin üzerinde kapalı satış alanı ile hizmet veriyoruz. Son mağazamızı geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de açtık. Ağırlıklı Ege Bölgesi olmak üzere Samsun’dan Alanya’ya kadar kıyı bölgelerine yakın lokasyonlarda mağazalarımız var” diye konuştu.

"E-ticarete yabancı değiliz"

Önümüzdeki dönemde Tespo’nun en önemli açılımının e-ticaret konusunda olacağını dile getiren Akkanlar, “Bu konunun yabancısı değiliz. Geçmişte Adepo markası ile tüketicilere yönelik e-ticaret hizmeti veren bir şirketimiz vardı. Onu 5 sene önce kapatmıştık. Şimdi Tespo markası ile yeniden e-ticaret platformunu devreye alacağız. Ağustos ayında başlayacak bu hizmetimiz ile tüm Tespo müşterilerimize hitap edeceğiz. E-ticarette fark yaratacağız. Çünkü bizim fiyatlarımız diğer tüketici perakendecilerine göre çok avantajlı durumda. İlk planda Eskişehir mağazamızda, ardından İzmir Bornova mağazamızda vermeye başlayacağımız e-ticaret hizmetini, sonra adım adım yaymayı planlıyoruz” dedi.

Pandemiden etkilendi

Daha çok bakkal, market, büfe, restoran, bar, küçük oteller ve işyerlerine satış yaptıklarını ifade eden Murat Akkanlar, “Son dönemde tüketiciler de mağazalarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Bizim mağazalarımızda pek çok ürünün iki fiyatı var. Bir adet alırsanız tüketici fiyatı ödüyorsunuz, bir koli alırsanız toptan indirimi yapıyoruz. Son dönemde taze et ve meyve-sebze satışlarını da yaygınlaştırıyoruz. Şu an iki mağazamızda var ama bu sayı artacak” diye konuştu. Mağazalarının turizm merkezlerine yakın konumda olması nedeniyle pandemiden çok etkilendiklerini söyleyen Akkanlar, “Turizmin durması satışlarımıza yansıdı. Ciromuzu büyüttük ama bu oran enflasyonun altında kaldı. Sektör temmuzda toparlanmazsa sıkıntı büyür” görüşünü paylaştı.