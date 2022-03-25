TEXSUM 2022’DE tekstilin geleceği konuşuldu

BURSA (DÜNYA) - Tekstil ve hazır giyim sektörünün kanaat önderleri, sektörün geleceğini TEKSUM’22 Zirvesi’nde tartıştı. ‘Türkiye’nin Tekstilde Geleceği’ başlığı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyoncuları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Topluluğu iş birliğiyle düzenlendi. Açılış konuşmasını BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz’un yaptığı Zirveye Türkiye genelindeki sektörün İhracatçı Birlik başkanları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Tekstil sektörünün ekonominin atardamarı olduğunu belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “2 milyon kişiye iş olanağı sağlayan tekstil ve hazır giyim sektörümüzde, pandemiye rağmen 2021 yılında 30,4 milyar dolar ihracatla birlikte 18 milyar doların üzerinde dış ticaret fazlası gerçekleştirdik. Aynı dönemde UTİB olarak da yüzde 33 artışla 1 milyar 355 milyon dolar ihracat yaptık. Dünyanın tamamının pazar olduğu anlayışıyla 195 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz bu dönemde Türk tekstil sektörü, sadece pazar çeşitlendiren değil, ürün çeşitlendiren bir konuma da yükseldi. Tekstilin tasarım ve yeniliklere açık olması en güçlü yanlarından biri. Sektörün küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi için Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Geleceğinin temelinde gençler var”

Tekstil sektöründe üretimin markalaşmaya ve yüksek birim fiyatlı ihracata odaklanmaya devam etmesi gerektiğini de söyleyen UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir, “Yeni nesil mühendislerimiz, başarılarımızın devamlılığına en önemli katkıyı sağlayacak. Sektörümüz ekonomiyi; estetikle, tasarımla ve modayla birleştiren ve çalışması keyifli bir alan. Gençlerimiz yeni fikirler ürettiklerinde sektörümüzde yapabilecekleri çok fazla şey var. Rekabet gücümüzü artırmak için, Ar-Ge’ye yatırım yapmaya devam etmeli ve tüm endüstrilerde dijital kaynaklara ağırlık vermeliyiz” dedi.

“Daha az su kullanmalıyız”

Tekstil sektöründe yurt içinde hammadde üretiminin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi ise “Sürdürülebilirlik konusu için organik pamukta önde gelen ülkelerdeniz. Bunu avantaj olarak pazarladığımızda yeni bir katma değer daha yaratabiliriz. Atıkların tekrar sanayiye dönüşmesi için gençlerimizin bu noktada çalışma geliştirmesi şart. Az su kullanan, yeni bir tekstil sektörü yaratmak mecburiyetindeyiz” açıklamalarında bulundu.

“Sürdürülebilir üretime evrilmeliyiz”

Üretimde dijitalleşmenin ciddiye alınması gerekten bir konu olduğunu kaydeden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Recep Burak Sertbaş da “Tekstil sektöründe sürdürülebilir üretim, acilen evrilmemiz gereken bir konu. Mevcut altyapımız, dünyadaki gelişimlere adapte olduğunda tekstil sektörünün geleceği güçlenerek sürecektir. Dijitalleşerek ve sürdürülebilirlik kurallarına uyarak, hazır giyim sektörümüz ilerleyen yıllarda da varlığını koruyacaktır. Sektörümüz, üretecek ve geliştirecek genç adaylarında heyecan bekliyor” diye konuştu.

“Her şey doğala dönecek”

Pamuk üretiminin yaygın ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen AKİB Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Zeki Kıvanç ise “Tarımdan sanayiye dönüşen pamuğun tedarikinde sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle sektör büyürken pamuk üretimini de iyi tarım uygulamalarını kullanarak artırmamız gerekiyor. Organik pamuk konusunda da ülkemizdeki sağlam altyapı nedeniyle önümüz açık” ifadelerini kullandı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de “Günümüzde petrokimya hammaddeleri çok değerli olsa da her şeyin doğala döneceğini unutmamamız gerekiyor. Gençlerimiz bu değişimler ışığında gelişime ve yenilenmeye açık olmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Değişen trendlere uyum sağlamalı

Türkiye’de elomester malzemesinin üretiminin girdi maliyetlerini azaltacağını söyleyen, Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği Başkanı ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canbolat da “Elomester konusunda ülkemize katma değer sağlayacak şekilde üretim için yürüttüğümüz çalışmaları gelecek yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu. Tekstilde markalaşmanın global düzeye ulaşması için kritik bilgilendirmelerde bulunan UTİB Denetim Kurulu Üyesi-İpekiş Mensucat Genel Müdürü Aşkın Kandil ise “Üretimde her zaman iyiyi hedeflemeli ve tüketici segmentine uygun üretim gerçekleştirmelisiniz. Marka bir vaattir ve bu kelimenin içinde; güvenilirlik, sürdürülebilirlik, kaliteli üretim, samimi olmak ve ürünü hızlı tedarik etmek gibi olguları barındırır” şeklinde konuştu.

Tekstilde markaların yeni jenerasyonlara uyum sağlamasının sürekliliği sağlayacağına işaret eden İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker de “Marka bilinirliği açısından atacağınız adımlar, yenilikçi teknolojilere uygun ve günün değerlerini en iyi kalitede ve nitelikte karşılayabilir olmalı” ifadelerini kullandı. ORKA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu da global pazarlarda markalaşmanın önemine değindi.

Zirvenin son panelinde ise 2021 Techxtile Start-Up Challenge birincisi RM Tekstil Kurusucu Reyhan Miray Reyhan, ikincisi MYTHA.AI Kurucusu Özgecan Üstügül ve Orijinom Kurucusu Oğuzhan Uslu’nun katılımı ile “Girişimcilik” paneli gerçekleşti.