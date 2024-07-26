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Teymur kardeşlerin anne acısı

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve  İş adamı Ertuğrul Teymur Annesi Evin Teymur vefat etti.

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Gaziantep-DÜNYA

Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur ve  İş adamı Ertuğrul Teymur Annesi Evin Teymur vefat etti.

Cumartesi İkindi Namazına müteakip Gaziantep Asri Mezarlık Bahattin Nakıpoğlu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

DÜNYA ailesi olarak merhumeye Allahtan rahmet Teymur ailesine de başsağlığı diliyoruz.