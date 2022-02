The Bodrum Cup, Bodrum’u dünyaya açarken ilçenin yaralarını sarıyor

Takip Et

Duygu GÖKSU

MUĞLA - The Bodrum Cup Onursal Kurucu Başkan Erman Aras, organizasyonun sadece turist çekmekle kalmadığını, tersanelere de katkı yaptığını vurgularken, Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal da, gelecek organizasyonun tüm ihtiyaçlarının yüzde 95'ini Bodrum bölgesindeki işletmelerden sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Bodrum’daki turistleri mavi yolculukla tanıştıran Aras, “Mavi yolculuklardan dönen yabancı turistler çok memnun kaldıklarını söylüyor ama aynı zamanda yelken açılmadığı için şikayet ediyorlardı. Çevre köylerin gençleri denize yatkın olsalar da deniz meslek liseleri açamadık. Dünyadaki yat yarışı örneklerine baktım. Türkiye’de birçok yelkenci vardı, yelken bilenler bilmeyenlere öğretir diye düşündüm. ERA Bodrum Yelken Kulübü’nü ve STS Bodrum yelkenli okul gemisini hayata geçirdik. 1989 yılında The Bodrum Cup’a başladık. İlk The Bodrum Cup’a 18 tekne katıldı. Bu yarışta tekne ustalarımızı yanımıza aldık, ilk yarıştan sonra yatların dümenini yüzde 85 oranında değiştirdik. Teknelerin formu, direkleri, yelkenleri değişmeye başladı ve The Bodrum Cup zamanla bir laboratuvara dönüştü” diye konuştu.

The Bodrum Cup’a yurt dışı limanlarını da katmak üzere organizasyonu Yunanistan’ın Kalimnos adasına genişlettiklerini belirten Aras, “Başta Türkiye’den bir organizasyonu kabullenmeyen ada halkı ekonomiye yaptığı katkıyı görünce Bodrum Cup’ı sahiplendi. İki ülkenin turizmi açısından bununla gurur duyuyoruz” dedi.

“Bir tırhandil bir tersane yaşatır”

Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaygın olarak kullanılan, kürek ve yelkenle yürütülen ahşap tekne tırhandil için de The Bodrum Cup kapsamında bir etap düzenlediklerini paylaşan Aras, “Tırhandil Cup ile kışın hafta sonları aynı heyecanı yaşatıyoruz. Bu etkinliklerle, tırhandillerin kullanılacağını gösteriyoruz ki bu tür teknelerin yapımı da devam etsin. Bir tırhandil yapılması demek, bir tersanenin yaşaması demek” dedi.

İngiliz Premier Lig’in kurucularından David Dein’in mavi yolculuk yapan misafirlerden biri olduğunu ve The Bodrum Cup için komodor olmayı kabul etmesiyle, Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı yaptığını vurgulayan Aras, “Milyonlarca para harcanmadan, David Dein’in komodor olması güzel bir tanıtım sağlıyor” dedi. Aras, ayrıca deniz üzerinde oluşturulan sevgi çemberleri sayesinde organizasyonun tüm dünyada denizcilik dergilerinde yer aldığını sözlerine ekledi.



İhtiyaçların yüzde 95’i yerel işletmelerden sağlanacak

33. The Bodrum Cup’ta 61 yat ve yüzlerce yelkencinin yarıştığını anlatan Süleyman Uysal, “Salgına rağmen katılımcıların yüzde 35'lik dilimi yabancı katılımcılardan oluştu. Orman yangınlarında zarar gören bölgelere düzenlenen etaplarda, bölgede üretim yapan halka satış alanları oluşturularak işletmelere destek olundu. Daha önceki yıllarda The Bodrum Cup rotası gereği Bodrum'dan çıkıyor ve 1 hafta sonra geri dönüyordu, ancak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da ricasıyla geçtiğimiz yıl iki etap Bodrum'da sonlandı ve salgından dolayı etkilenen yeme-içme ve konaklama sektörüne ciddi bir destek sağlandı” ifadelerini kullandı.

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi olarak, yerel sürdürülebilirlik kararları gereği 2021’de festival ve yarışların organize edilmesi için tüm ihtiyaçların yüzde 85'ini Bodrum bölgesindeki işletmelerden sağladıklarını vurgulayan Uysal, “Amacımız bu oranı yüzde 95’e çıkarmak. Pandemi nedeniyle mavi yolculuğun Türkler için de iyi bir alternatif olduğu kanıtlandı. Yarışa katılamasa da sezonu uzatan birçok tekne yarışı izlemeye müşterileri ile geldi, bu da The Bodrum Cup'ın sektöre olan tanıtım katkısını bir kez daha kanıtlamış oldu” açıklamalarında bulundu.