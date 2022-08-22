THY üst yönetimi, Van turizmi için toplandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Anadolu’nun turizm potansiyeli yüksek şehirlerine dikkat çekmek amacıyla başlattığı tanıtım faaliyetlerinin ilkini Van'da gerçekleştirdi. Bu kapsamda Van'da bir araya gelen THY üst yönetimi, Van’a gidip şehir turu yaptı. Toplantıda verilen bilgiye göre THY, İstanbul Havalimanı’ndan Van haftalık karşılıklı toplam 42 sefer gerçekleştirecek. AnadoluJet ise İstanbul Sabiha Gökçen - Van seferlerini haftalık 12 seferden 28 sefere çıkaracak. Ankara Esenboğa - Van seferlerini ise haftalık 28 seferden 42 sefere yükseltecek. Böylelikle haftalık Van’a 112 sefer yapılmış olacak.

“Van uçuşlarımızı artırıyoruz”

Koordinasyon toplantısında konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerimiz hem bilinirliği hem de aldıkları talep ile ülkemiz turizmine büyük katkı sağlıyor. Oysa ülkemizde fazlası var. Van, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Erzurum gibi şehirlerimiz turizmde büyük potansiyele sahipler, biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çaba harcıyoruz. Bugün buraya müjdeyi vermek için geldik. Van’ı dünyaya tanıtmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Beklediğimiz talep artışına yanıt vermek amacıyla da eylül ayı itibarıyla İstanbul ve Ankara’dan Van’a gerçekleştirdiğimiz uçuşlarımızı kademeli olarak artıracağız. Bu iki şehirden gerçekleştirdiğimiz uçuşları haftalık 41 frekanstan 56 frekansa yükseltecek ve 2023 yazında da bu planla devam edeceğiz.” dedi.