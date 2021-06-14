Tıbbi cihaz sektörü iflasa sürükleniyor

Duygu GÖKSU

İZMİR - Tıbbi cihaz sektörü 2021 yılını da kamu alacaklarını bekleyerek geçiriyor. Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Derneği (EGEDER) Yönetim Kurulu Başkanı Onur Akgün, kamu ve özel hastanelerden alacakları 12 milyar TL tahsil edilemezse tıbbi cihaz ihtiyacında tamamen yurtdışına bağımlı olunacağı uyarısını yaptı. Akgün, tıbbi cihaz ihtisas organize sanayi bölgesi talebinin de sektör için anlamını yitirdiğini öne sürdü.

‘Yerli ve milli söylemleri kürsüde kaldı’

Pandemi koşullarında alacaklarına rağmen sektörün, ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösterdiğini ve hizmet vermeye devam ettiğini kaydeden Akgün, “2019 yılsonunda bazı firmalar alacaklarının bir kısmından feragat etti. Sektörün alacaklarının bir kısmı böyle kapandı. Kamu ve üniversite hastanelerinin, 10 bin civarında firmaya, yaklaşık olarak 12 milyar TL borcu duruyor. Hayatta kalma mücadelesi veren sektörümüz iflasa sürükleniyor. Sektörün mağduriyeti devam ederse, yüzde 80 ithalata bağımlı olan tıbbi cihaz ihtiyacımızın tamamı ithalatla karşılanacak. Önümüzdeki dönemde, başka ihtiyaçlar doğduğunda, bu ülke vatandaşına hizmet edecek bir yerli cihaz markası bulamayacak. Türkiye’nin yerli ve milli söylemleri kürsülerde kaldı” ifadelerini kullandı.

‘Tıbbi cihaz ihtisas OSB hayal oldu’

Pandemi süresince tıbbi cihaz ihtiyacına cevap veren sektörün, hiçbir muafiyetten yararlanmadığına dikkat çeken Akgün, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet tıbbi cihaz firmalarından ürün alıyor ancak ödeme yapmıyor. Türkiye’nin pandemide gösterdiği söylenen başarısını sorguluyoruz. Daha önce istediğimiz tıbbi cihaz ihtisas organize sanayi bölgesi bizim için artık hayal oldu. Uzun süredir ödemelerini alamayan sektörün üretim yapması mümkün değil. Örneğin, Almanya’da KOBİ ölçeğindeki firmalar, dünyaya tıbbi cihaz ihraç edebiliyor, çünkü devlet desteğiyle kurulan silikon vadisinde inanılmaz çalışmalar yapıyorlar. Türkiye’de 19 aydır ödemelerini alamayan sektörümüz, ham maddeyi nasıl alsın? Önümüzdeki dönemlerde sektör bu şekilde kan kaybetmeye devam ederse 100 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde, istihdam yüzde 50 azalacak.”

‘DMO ihalelerinde şeffaflık istiyoruz’

Devlet Malzeme Ofisi’nin (DMO) Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığı için toplu yaptığı alımlarda soru işaretleri oluştuğunu dile getiren Akgün, “DMO’nun yapmış olduğu ihalelere giren firmaların fiyatlarının ve ürün miktarının görülememesi sektörde soru işaretleri yaratıyor. Tıbbi cihaz sektöründe yıllarca üretim yapmış firmalara haksızlık ediliyor. Yapılan ihaleleri doğru bulmuyoruz. DMO ihalelerinde şeff afl ık istiyoruz” diye konuştu.