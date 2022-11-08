TİGEM, Çukurova'da tarım arazileri kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çukurova Tarım İşletmesi, 2023 yılı çalışma döneminde 4 bin 430 dekar sulanabilir araziyi, partiler halinde açık artırma usulü ile kiraya verecek.

İhale 18 Kasım 2022 günü saat 14.00'te İşletme'de yapılacak. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ikinci ihale 25 Kasım 2022 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-zeytinlik-tigeme-ait-4-430-dekar-tarim-arazisi-2023-calisma-doneminde-acik-artirma-ile-kiraya-verilecektir" target="_blank" rel="noopener">Detaylı bilgi için tıklayınız.