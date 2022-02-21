Tike Gurme, Gaziantep’te gastronomiye kazanım sağlama hedefiyle açıldı  

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Nusret Elmaoğlu, Gaziantep’te Ahmet Akdeniz, Mehmet Karataş ve Recep Doğan’ın bir araya gelerek Tike Gurme ismini verdikleri işletmeyi kente kazandırdı. Şehir merkezinde hizmete başlayan Tike Gurme, 800 metrekarelik alanıyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Özgün konsepti ile sektörde fark yaratan işletme, 3 haftalık sürede ağırladığı misafirlerinden tam not aldı. Tike Gurme ortaklarından Nusret Elmaoğlu, kente gastronomi alanında büyük bir kazanım sağlayacak işletme açmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi. Alanında profesyonelleşmiş ekibi ile misafirlerini ağırlamaya başladıklarını belirten Elmaoğlu, özgün bir konseptle her detayı düşündüklerini kaydetti.

Gastronominin hassas bir alan olduğunu kaydeden Elmaoğlu, bunun için ekibi ile birlikte ince eleyip sık dokuyarak toplumun her kesimine hitap eden bir konsept ortaya çıkardıklarını anlattı. İşletmenin proje ve yapım süresinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü paylaşan Elmaoğlu, “Yeni işletmemizle gastronomide ezberleri bozduk” dedi.

“VIP hizmet sunuyoruz”

Elmaoğlu, kentte örneği olmayan bir şekilde kahvaltıdan mezeye, ızgara çeşitlerinden yöresel yemekler ve tatlılara kadar zengin bir menü hazırladıklarını bildirdi. Elmaoğlu, işletmede toplu yemek organizasyonları ve VIP hizmet de sunduklarını dile getirerek, “İşletmemiz açık olduğu 08:00-23:00 saatleri arasında misafirlerimize kendilerini özel hissettirecek bir hizmet sunuyor. Günün her saati isteyen dilediği yemeği yiyebilecek. Sabahları açık büfe kahvaltımız ile misafirlerimizin ev konforunda deneyimli sunum personelimizin servisiyle unutamayacağı bir kahvaltı yapabilecek. Öğle ve akşam servislerinde kendi reçetelerimiz olan yemeklerimizin yanında tüm ızgara çeşitlerini de misafirlerimize sunuyoruz. Gaziantep’te sektörün en büyük eksikliklerinden biri yaptığımız araştırmalarda ‘meze’ olarak karşımıza çıktı. Bu eksikliği de gidermek adına günün her saati dünya ve ülkemizin çeşitli mutfaklarımızdan kendi üretimimiz olan mezeleri hizmete sunduk” diye konuştu.

İşletmede 20 kişiye de istihdam sağladıklarını aktaran Elmaoğlu, “Ekip arkadaşlarımızla yola çıkmadan önce ilk hedefimiz özgün ve kusursuz bir hizmet anlayışıydı. İlk 3 haftamızda misafirlerimizden aldığımız geri dönüşler de yolda doğru olduğumuzu gösteriyor” ifadelerini kullandı.