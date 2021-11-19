TİM Başkanı Gülle: TL’nin bu kadar değer kaybetmesini anlayamıyoruz

AYŞE KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracat özendirilmesi amacıyla düzenlediği “KOBİ İhracat Seferliği Eğitim Programı”, Eskişehir’de gerçekleştirildi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararını değerlendirdi.

İsmail Gülle, “Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu malum. Zor koşullar ve pandemi döneminde dünyadaki ülkeler içerisinde ihracatını en çok artıran ülkeler içerisindeyiz. İhracatımız ülkemizin büyümesinden önemli bir etken. Bir puanlık faiz indirimi karşısında Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorluk yaşıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93’ler seviyesinde. İhracatımızda birkaç ay sonra belki dengeye daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz. İhracat hiçbir dönemde bu kadar önemli ve anlamlı olmamıştı. Cumhuriyetin kurulduğunda ihracatımız 100 milyon dolardı. Önümüzdeki yıl hedefimiz 250 milyar dolar olacak. Bu kadar çalışma ve gayret bir puanlık faizin karşısında bu kadar etkilenmemelidir” yorumunu yaptı.

Gülle konuşmasında, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Programı'nın önemine işaret ederek, eğitimler aracılığıyla Anadolu’nun dört bir köşesinde, ihracat potansiyeli olan her firmaya ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. İlk eğitim programının üzerinden yaklaşık iki yıl geçtiğini ve bu süreçte ihracat ailesine 37 binin üzerinde yeni firma katıldığını belirten Gülle, son iki yılda 16’sı Türkiye’de biri KKTC’de olmak üzere 17 TİM KOBİ İhracat Seferberliği Eğitimi düzenlediklerini vurguladı. Tedarik zincirlerinin kırılmasıyla siparişlerde önemli artışlar yaşandığını kaydeden Gülle, “Ülkemizde yatırımlar günden güne daha da artıyor. Bazı sektörlerimizde sipariş yoğunluğu, mevcut kapasitenin 2-3 kat üzerine çıkmış durumda" dedi.

Eskişehir'in 10 aylık ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Eskişehir'in ihracat performansına değinen Gülle, şu bilgileri verdi: "2021 yılının ilk 10 aylık döneminde Eskişehir ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25’lik artışla 924 milyon dolara yükseldi. Eskişehir 4 bin 351 kilometrelik ortalama ihracat mesafesiyle en uzağa ihracat yapan 11’inci kent konumunda. Eskişehir, tam 147 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca en çok ihracat gerçekleştiren 20'nci ilimiz. Sektörel bazda baktığımızda ise; Eskişehir’in en çok ihracata imza attığı ilk 3 sektör; 246 milyon dolarla savunma ve havacılık, 127 milyon dolarla kiimyevi maddeler, 105 milyon dolarla makine aksamları oldu. Bu üç sektörün ilimiz ihracatındaki payı, yüzde 52 seviyesinde."

Validen Eskişehir’e yatırım daveti

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, etkinlikte yaptığı konuşmasında, Eskişehir’in hem üretim hem de istihdam açısından Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden birisi olduğunu belirterek, yerli ve yabancı yatırımcıları Eskişehir’e yatırım yapmaya davet etti.

Ekim ayında 100,6 milyon dolar olarak gerçekleşen Eskişehir ihracatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış gösterdiğine dikkat çeken Ayyıldız, “İlk 10 ayda 937,9 milyon dolara ulaşan Eskişehir ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 25 yükselmiştir. Yüksek teknolojiye dayalı rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturmak misyonundan hareketle, büyük Türkiye’yi inşa edecek gençlerimize, valiliğimiz koordinesinde çalışan kamu kurum ve kuruluşlarına, Ticaret Odası’na, Sanayi Odası’na, Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne, sanayicilerimize, girişimcilerimize, KOBİ’lerimize, çiftçilerimize, emek veren her yüreğe ve Eskişehir’imize güveniyoruz” diye konuştu.

Eskişehir’in ihracat şampiyonları ödüllendirildi

Programda, Eskişehir’de geçen yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firma ile en yüksek katma değerli ihracat yapan firmaya ödülleri verildi. TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. Eskişehir ihracat şampiyonu olarak zirvede yer aldı. ANOT Endüstri ve Ticaret A.Ş.’ye de en yüksek katma değerli ihracat yapan firma ödülü verildi. 2020 yılında en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 firma şöyle:

1. TUSAŞ MOTOR SANAYİİ A.Ş.

2. ALP HAVACILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

3. EUROPEN DIŞ TİCARET A.Ş.

4. ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

5. MAGNESİT A.Ş.

6. YURTBAY SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.

7. KOREL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

8. ROCA TR BANYO A.Ş.

9. ERAY PLASTİK DOĞRAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

10. HİSARLAR İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.