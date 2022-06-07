TİM’de uzlaşı mesajı İzmir’den verildi

İZMİR (DÜNYA)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu seçimleri, 13 Haziran’da yapılacak. Seçim öncesi Ege İhracatçı Birlikleri’ni (EİB) ziyaret eden TİM Başkan adayı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, tek listeli seçim mesajını İzmir’den verdi.



Üniversiteyi 1985-90 yıllarında Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okuduğunu, İzmir’i ikinci memleketi gibi gördüğünü belirten Mustafa Gültepe, “Başkanlık için aday olan ihracatçılarımızın hepsi TİM’i yönetebilecek kabiliyette. İstanbul’da yaptığımız 4-5 toplantı sonrasında benim başkan adaylığımda seçime gitme konusunda uzlaştık. 17 yıllık deneyimimi TİM çatısı altına getireceğim. Önemli olan birliklerin güçlü olması, TİM’in strateji belirlemesi, projelerin ise birliklerden gelmesi lazım. Biz hazır giyim sektöründe kendi aramızda sorunlarımızı önceliklendirerek Ankara’ya taşıdık. Aynı şekilde TİM’de de sorunlarımızı önceliklendirerek çözme yoluna gideceğiz. Yöntem bu olmalı.” diye konuştu.

13 Haziran’da yapılacak Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu’na tek başkan adayı olarak girmesi beklenen İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de ihracatta yaşanan sorunlarla ilgili bir rapor hazırlayarak TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’ye verirken ihracatın kayda alınma sürecinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) sınıflandırılmasında sorunlar olduğunu bu sorunların çözümü için TİM’in önümüzdeki dönemde çalışma yapmasını beklediklerini dile getirdi.

Eskinazi, “TİM Sektörler Konseyi’nde EİB’den 5 arkadaşımız yer alacak. EİB’in TİM Yönetim Kurulu’nda güçlü bir şekilde temsilini talep ediyoruz. Tarımsal ürünlerimizin ihracatına getirilen yasaklamaları yanlış buluyoruz. Yasakların olmaması adına TİM’in önümüzdeki dönem etkin bir rol üstlenmesini bekliyoruz. Lojistik, hammadde, enerji ve finansman sorunlarımızın çözümünde de aktif bir pozisyon almasını istiyoruz.” şeklinde konuştu.

EİB’in 61 delegesi oy kullanacak

Türkiye’de sayıları 103 bine ulaşan ihracatçıların çatı kuruluşu olan TİM’i 4 yıl süreyle yönetecek başkan, yönetim kurulu ve sektörler konseyi üyelikleri için oy kullanacak 451 TİM delegesinin 61’i EİB’li ihracatçılardan oluşuyor.

TİM Başkan adayı Mustafa Gültepe’nin Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretine Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Pektaş, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, Türkiye Mobilya Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve Türkiye Deri Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak eşlik etti. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcıları Yalçın Ertan ve Hayrettin Uçak, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Faik Tokatlıoğlu ve Ege İhracatçı Birlikleri TİM Genel Kurulu Delegeleri katıldı.