“TİM’in verileri Kocaeli’nin potansiyelini yansıtmıyor”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Kocaeli gümrüklerinden alınan ihracat rakamlarının farklı olduğunu, bu durumun Kocaeli’nin üretim ve ihracat performansını doğru bir şekilde sergilemesini etkilediğini söyledi. KSO, kentteki firmaların ithalat ve ihracat rakamlarını ortaya çıkaran bir çalışma yaptı. Çalışma, kentin 2021 yılının ilk 7 ayındaki dış ticaret hacminin 55,1 milyar dolar olduğunu ortaya çıkardı. Çalışmanın sonuçları yapılan bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Pandemiyi fırsata çeviren bir il olarak, ihracat rakamlarında yeni bir zirve yakaladık. Pandemiyi birçok ülkeden daha iyi yönettiğimizi söyleyebiliriz” dedi. Seddar Yavuz, Kocaeli’de kayıtlı işsiz sayısının son altı ayda 20 bin civarında düşüş gösterdiğini, bu düşüşün Kocaeli'nin büyük bir şehir olduğunu ve sanayi üretimindeki gücünü gösterdiğini belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu ise, Kocaeli’nin ihracat ve ithalat rakamlarını çıkartırken şehirde üretim yapan firmaların Kocaeli gümrükleri ve Kocaeli dışındaki gümrüklerde yaptığı ithalat ve ihracat rakamlarını ele aldıklarını açıkladı. Zeytinoğlu, “Rakamlarda ticaret odalarına kayıtlı firmalarımız yok” dedi. Zeytinoğlu, “Geçen yıl TİM’in rakamı 12,3 milyar dolardı. Kocaelili firmaların Kocaeli gümrüklerinde yaptıkları ihracat 11,7 milyar dolar, Kocaeli gümrükleri dışında yaptıkları ihracat ise 14,9 milyar dolar. İthalat rakamlarımızda Kocaeli gümrüklerinde firmaların 22 milyar, Kocaeli gümrükleri dışında yapılan ithalat ise 27,1 milyar. Toplam 49,1 milyara geliyor. Kocaeli’nin dış ticaret hacmi 75,7 milyar olduğunu gösteriyor. İlimizin dış ticaretteki payı ise yüzde 19,4" açıklamasını yaptı. Kocaeli gümrükleri dışında Kocaelili firmaların yaptığı ihracatın 10,1 milyar dolar olduğunu söyleyen Zeytinoğlu, “Türkiye ihracatında ilk 7 ayda aldığımız pay yüzde 16.2. 2021 yılı ilk 7 ayında toplam ihracat 35,5 milyar dolar. Bu rakamın 20,1 milyar doları Kocaeli gümrüklerinden, 15,4 milyarı ise Kocaeli dışındaki gümrüklerde yapılmış. İlk 7 ayda Kocaeli ithalatında aldığımız pay yüzde 24,2 olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmimiz ilk 7 ayda 55,1 milyar dolar, Türkiye dış ticaretindeki payımız ise yüzde 20,5 ile gerçekleşti” diye konuştu.