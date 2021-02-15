Tire OSB’de günde 500 ton süt işleyecek

İZMİR - Günlük 500 ton süt işleme kapasitesine sahip tesiste Gürsüt markalı peynir çeşitlerini yanı sıra tereyağı ve yoğurt üretimi de gerçekleştirilecek. 70 milyon TL’ye mal olan yatırımın resmi açılışı 20 Mayıs 2021’de gerçekleşecek. Tam kapasiteye ulaştığında 350 kişinin istihdam edileceği Gürsüt’te üretimin ilk etapta yüzde 20’si ihraç edilecek.



Üretim tek çatı altında

Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler’in Ödemiş’te farklı lokasyonlardaki üretimi tek çatı altına toplama kararı sonrası yatırımın realize olduğunu kaydeden Gürsüt Besicilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mümin Ünlügil, “Ödemiş’te 1980’lerin ortasında temelleri atılan firmanın Tire OSB’deki tesisi iki yıl önce Ak Gıda’ya satılmıştı. 35 yıl önce kullandığı ajandaya not aldığı ‘üretim esastır’ sözüne sadık kalan Kosat Bey, tek bir işçi çıkarmadan Ödemiş ve Tire’de farklı noktalarda Gürsüt markalı üretime devam etti” diye konuştu. 3-4 farklı tesiste üretime devam eden grubun 2020 cirosunun 335 milyon TL olduğu bilgisini veren Ünlügil, “Kosat Bey, diğer ortaklarından Gürsüt ve Progıda’nın hisselerinin tamamını satın aldıktan sonra üretimi tek çatı altında toplamak üzere yatırım kararını hızla uygulamaya başladı. Pandemi ortamına rağmen yatırım hızla tamamlandı” dedi.

5 bin kişilik ekosistem



Tesisin, üretimde kullanılacak sütün sağlayacağı dolaylı yoldan istihdam ve çalışanların aileleri de göz önünde bulundurulduğunda toplamda en az 5 bin kişinin geçimini sağlayacak bir ekosistem oluşturacağını söyleyen Ünlügil, “2021 ciro hedefimiz 400 milyon TL” diye konuştu. Ortadoğu, Uzakdoğu ve Orta Asya ülkelerine ihracat yapmak istediklerini kaydeden Ünlügil, hedefl erine emin adımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

Yeni yatırımlar gelecek



İşletmenin kurulduğu bölge itibarıyla süt hammaddesi temini konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Mümin Ünlügil, “Fabrikanın faaliyete geçmesinin ardından yine 842 bin metrekare alanda küçükbaş ve büyükbaş süt hayvancılığı konusunda yatırım planlarımızı hayata geçireceğiz. Bu yatırımı, ülkemizin ve dünyamızın içinde bulunduğu her anlamda zor bir dönemine rağmen bitirdik. Yatırımların devreye girmesiyle birlikte nihai hedefl erimize doğru daha da hızla ilerleyeceğiz” diye konuştu.