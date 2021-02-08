Tire şiş köfte, coğrafi işaret aldı

İZMİR - Geçtiğimiz günlerde Tire’ye has beledi dokumasını coğrafi işaret ile koruma altına aldıklarını hatırlatan Tire Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, “Tire şiş köfte de 1900’lü yılların başından itibaren Tire’ye özgü aranan lezzetlerden biri. Oda olarak bu son derece kıymetli ve özel lezzetimizi coğrafi işaret ile koruma altına aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek olan bu lezzetimizin marka değerini de korumuş olacağız” dedi.

2 şekilde tüketiciye sunulan Tire şiş köfte, tüketilmeden önce 2 kez pişirmeden geçirilen tek köfte olma unvanını da taşıyor. Et işleme tesisleri tarafından hazırlanıp ön pişirmeden geçirilen Tire şiş köfte yarı mamul olarak satıldığı gibi aynı zamanda lokanta ve restoranlarda, bakır tavalarda tereyağı ile pişirilerek tüketiciye sunulabiliyor.