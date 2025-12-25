Tiryakioğlu: Ekonomik gücün temelinde özgürlükçü ruhu bulunuyor
TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Gaziantep, bugün Türkiye ekonomisinin üretim, ihracat ve ticaret merkezleri arasında öne çıkıyor. Coğrafi konumu, girişimci insan kaynağı ve güçlü sanayi altyapısıyla yalnızca bulunduğu bölgenin değil, ülke ekonomisinin de lokomotif şehirleri arasında yer alıyor. Organize sanayi bölgeleri, ihracat kapasitesi ve ticaret kültürüyle Gaziantep, üretimin ve emeğin değer bulduğu stratejik bir merkez konumunda.
Ancak bu ekonomik güç, kendiliğinden oluşmuş bir tablo değil. Gaziantep’in bugün ulaştığı kalkınma düzeyinin temelinde, 104 yıl önce verilen onurlu bir özgürlük mücadelesi var. Bu şehir, işgale boyun eğmeyen bir halkın iradesiyle ayakta kalmış; yokluk, açlık ve imkânsızlıklar içinde verdiği mücadeleyle yalnızca topraklarını değil, geleceğini de savundu.
Gaziantep Savunması, 1 Nisan 1920’de başlamış ve 10 ay 9 gün süren destansı bir direnişe dönüştü. Antepliler; düzenli bir orduya, yeterli silaha ve lojistik desteğe sahip olmadan; modern silahlarla donatılmış işgal güçlerine karşı insanüstü bir mücadele ortaya koydu. Bu süreçte şehir baştan aşağı yıkıldı. 6 bin 317 vatan evladı ise şehit düştü.
Bu büyük fedakârlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 6 Şubat 1921’de Antep’e “Gazi” unvanı verilmesiyle tescillenmiş; nihai kurtuluş ise 25 Aralık 1921’de gerçekleşti. Gaziantep halkı; kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tek yürek oldu. Sadece cephede değil, evinde, sokağında, çarşısında da direnişi sürdürdü. Bu mücadele, bir şehrin teslim olmama iradesinin tarihe kazınmış hâli. O gün gösterilen kararlılık, bugün Gaziantep’in ekonomik ve sosyal hayatında da kendini hissettiriyor.