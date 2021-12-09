TİSK’ten Afyon Valiliği ve Zafer’e ödül

AFYON - Programda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık kategorisinde ‘Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar’ ödülü Afyonkarahisar Valiliğine Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri projesine, Zafer Kalkınma Ajansı’na ise ‘ Gençlerin Yolunu Açanlar” ödülü Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı ve Kendin Yap Hareketi projesi ile ödül aldı.

“Ülkede değişim ve gelişimin mimarı kadınlar olacak” mottosu ile 2020 yılında Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan ve kısa sürede ciddi bir başarı yakalayan Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifleri projesi, 16 ilçede faaliyet gösteriyor. Kadınların istihdama katılımını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje ile kooperatiflerde gıdadan hediyelik eşyaya kadar 357 farklı ürün üretiliyor. Üretilen ürünlerin doğrudan satışı il genelindeki 6 Kadın Kültür Market’lerinden ve albikere.com online alışveriş sitesi üzerinde yapılıyor. Proje ile bugüne kadar satışlardan elde edilen ciro 4 milyon liraya yaklaştı. Kamuya ait atıl binaların Kadın Kültür Evi’ne dönüşmesi ile bir yıl içinde toplam 30 bin 245 bin kadın farklı alanlardaki uzmanlardan eğitim alırken gerçekleşen sosyal etkinliklerin toplam süresi ise 38 bin 900 saate ulaştı.

Zafer’in 3.cü ödülü TİSK’ten

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Manisa’yı içine alan T33 bölgesinde çalışmalarını sürdüren Zafer Kalkınma Ajansı ise yürüttüğü projelerle bu yılın üçüncü ödülünü TİSK’ten aldı.

Şehir Ödülleri Türkiye 2020’de Umut Işığı Ödülü - Örgütlenme Ödülleri kategorisinde “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü alan Ajans, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından TR33 Bölgesi’nde uyguladığı 4,1 milyon avro bütçeli ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu ile özel ödülünün sahibi olmuştu.

“Çocuklara güzel bir dünya bırakmak kadar o dünyayı daha da güzelleştirecek donanımlı çocuklar yetiştirmek gerekir” düşüncesiyle kurgulanarak TR33 Bölgesi İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğinde hayata geçirilen "Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı - Kendin Yap Hareketi" ile 34 ilçede; 42 sabit ve 6 mobil atölyede robotik kodlamadan endüstriyel tasarıma, dijital stüdyodan geri dönüşüme 34 farklı konseptte 133 alt istasyon oluşuyor. Bu atölyelerde bugüne kadar 3.566 öğretmene 111 bin adam x saat, 10.418 öğrenciye de 182 bin adam x saat eğitim verildi.

Ajans Genel Sekreteri Veli Oğuz, ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Lider teknoloji ve girişim şirketleri ile sivil toplum kuruluşları ve yerel paydaşlarımız tarafından da desteklenen bu hareket, sistematik bir eğitim ve sonuç odaklı bir dijital dönüşüm projesidir. Geleceğe ve insanlığa ışık tutan çocukların yetişmesine vesile olmak amacıyla çıktığımız bu yolda “Gençlerin Yolunu Açanlar” kategorisinde layık görüldüğümüz bu ödülü almaktan şahsım ve kurumum adına gurur ve mutluluk duyuyorum. “Ortak Yarınların Birlikte Mümkün” olacağına dair inancımızla, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Yönetim Kurulumuza, TİSK yönetimi ve çalışanlarına, değerli jüri üyelerimize, Kendin Yap Atölyelerini birlikte kurduğumuz TR33 Bölgesi milli eğitim camiamıza, camiamızın değerli müdür ve öğretmenlerine, atölyelerde sponsor, iştirakçi ve ortak olarak yer alan tüm yerel/ulusal/uluslararası kurum/kuruluş/aktörlere, çalışma arkadaşlarıma, kıymetli paydaşlarımıza ve bizi destekleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Atıl binalardan başarı hikayesine

İşe kamuya ait atıl binaların, yapılan tadilatın ardından Kadın Kültür Evi’ne dönüştürülmesiyle başlanan süreç şimdi bir başarı hikayesine dönüşmüş durumda. Sohbet ve bireysel danışmanlık odalarının yer aldığı Kadın Kültür Evlerinde spor salonu, çocuk oyun alanı, kafeterya, eğitim ve konferans salonları ile üretim atölyeleri bulunuyor. İl genelinde toplam 22 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Kadın Kültür Evlerinde, bugüne kadar 30 bin 245 kadın, farklı alanlardaki uzmanlardan eğitim aldı.



Eğitimin yanında sosyal etkinlik

Kamuda aile danışmanı, psikolog ve avukatlık gibi görevlerde bulunan uzmanlar tarafından verilen Bireysel Danışmanlık Hizmetinden 420 kadın yararlanmış durumda. İl Yürütme Kurulu’nun idaresinde uzman eğitimciler tarafından hazırlanan Kadın Kültür Evleri Mikro Modüler Eğitim Planı doğrultusunda yürütülen grup eğitimleri ise, 55 ana başlık ve 309 alt başlıkta gerçekleşiyor. Sosyal ve kültürel faaliyetler de çalışmalar arasında önemli yer tutuyor. Bir yıl içinde gerçekleşen sosyal etkinliklerin toplam süresi 38 bin 900 saat. Önem verilen çalışmaların ilk sıralarında. Kadın Kültür Evlerindeki atölyelerde üretmeye başlayan kadınların örgütlenmesi için 16 kadın kooperatifi kuruldu. İlçelerin potansiyelleri dikkate alınarak oluşturulan kooperatifler, gıdadan hediyelik eşyaya 357 farklı ürüne sahip. Üretimi gelire dönüştürecek sürdürülebilir satış ve pazarlama ağı için de gerekli adımlar bir bir atılıyor.



Doğrudan satıştan e-ticarete

doğrudan satışı için il genelinde 6 Kadın Kültür Market açılırken, albikere.com online alışveriş sitesiyle de kadınların e-ticaret pazarından pay alabilmesi sağlandı. Kooperatif üyesi 157 kadın, aile ekonomisine katkı sağlıyor. 240 kadının evlerinde ürettiği ürünler de kooperatifler tarafından satın alınıyor. Kadın kooperatiflerinin başarısını gösteren en iyi örnek ise, şu ana kadar yaptığı 3.800.000,00 TL ciro.