TKDK Mersin, 2020’de 76,7 milyon TL'lik hibe desteği sağladı

MERSİN / DÜNYA

Ipard II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma destekleri kapsamında 2020 yılı mali kapanış dönemi sona erdi. 2020 yılında hayata geçirilen projeleri değerlendiren Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Mersin İl Koordinatörü Beytullah Uygur, Mersin’de 2020 mali yılı içeresinde onaylanan projeler için toplamda 76,7 milyon TL hibe ödendiğini aktardı. 2020 yılının pandemi sürecine rağmen yeni yatırımlar açısından Mersin için verimli bir yıl olduğunu dile getiren Beytullah Uygur, “Geçtiğimiz yıl Mersin açısından birçok önemli projenin yapımına ve hayata geçirmesine vesile olduk. 2020 Mali Yılı kapanışı ile TKDK Mersin İl Koordinatörlüğümüzün sözleşmeye bağlanan yatırım tutarı 444,10 milyon TL, sözleşmeye bağlanan hibe tutarı 201 milyon TL ve ödenen hibe tutarı toplamı 126,10 milyon TL ile 42 İl Koordinatörlüğü içinde 1’inci sırada yerini almıştır” dedi.

Yeni çağrı döneminde yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 7 Ocak 2021 tarihinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 10'uncu proje başvuru çağrısını ilan edildiğini hatırlatan Uygur, “125 Milyon Avro’luk Destek Bütçesi ile bu çağrı ilanının 2021 yılına hayırlı olmasını diliyoruz. 10’uncu proje başvurularımız Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar, Tarm ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar, başlıkları altında başvurular kabul edilecektir. Söz konusu tedbirlere göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe sağlanacaktır. TKDK'nın desteklediği sektörlerde sağladığı hibe olanaklarına ek olarak sağladığı KDV, ÖTV, Gelir ve Kurumlar Vergisi muafiyetleri de bulunmaktadır. Çağrı kapsamında; Makine-ekipman alımı Yapım işleri, Hizmet alımları (Genel Harcamalar) ve Görünürlük kalemleri desteklenecek uygun harcama kalemleri olarak yatırımcılarımıza sunuyoruz” diye belirtti.

10’uncu Çağrı İlanı başvuruları 15 Şubat’ta başlıyor

Başvuruların tüm sektörlerde 15 Şubatta başlayacağını anımsatan Uygur, şöyle konuştu: Başvuruların son teslim tarihleri Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar için 19 Mart 2021, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile ilgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar için ise 26 Mart 2021 olarak belirlendi. Yeni çağrılarımızda yatırımcıları, üreticilerimizi, kooperatif ve birliklerimizi yatırım yapmaya, İl Koordinatörlüğümüze proje sunmaya ve hibelerden faydalanmaya davet ediyoruz.”