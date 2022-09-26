TKYD Başkanı Saka: İyi yönetim, iyi yatırım çeker

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Başkanı Dr. Tamer Saka, işletmelerin kurumsal yönetimi ile elde edilecek faydanın sadece şirket sahipleri için değil, ülke ekonomisi için de önemli olduğunu belirterek, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim, iyi yatırım çeker” dedi.

Kurumsal yönetim anlayışının tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla 2003 yılından bu yana çalışan TKYD’nin ‘Anadolu Panelleri’ adlı toplantı serisi Adana ile devam etti. DÜNYA Gazetesi ve Yapı Kredi işbirliğiyle Adana Sanayi Odası (ADASO) ev sahipliğinde gerçekleşen panelin moderatörlüğünü DÜNYA Gazetesi Genel Koordinatörü ve Köşe Yazarı Vahap Munyar yaptı. Panelde TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye Raporu Direktörü ve TKYD Ekonomi Danışmanı Can Selçuki ile Yapı Kredi Kobi Bankacılığı Strateji ve Planlama Direktörü Sander Cansever konuşmacı olarak yer aldı.

“Devamlılık, şehir, bölge ve ülke ekonomisi için hayati önemde”

Panelde konuşan TKYD Başkanı Dr. Tamer Saka, son 20 yıldır edindikleri bilgi birikimi ile Anadolu’yu şehir şehir gezdiklerini belirterek, “İhracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile birlikte hareket etmeye çalışıyor, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz“ dedi. Kurumsal yönetim kavramının ülkeler ve kurumların rekabetçiliği açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Saka şöyle konuştu: “Verimli Çukurova toprakları, tarımın yanı sıra sahip olduğu sanayi kuruluşları ile de ülke ekonomisine onlarca yıldır katkı sağlamaktadır. Bölge, yapısı itibariyle küçük, orta ve büyük ölçekli şirketlere ev sahipliği yapan bir sanayi merkezidir. Bu nedenle bu işletmelerin devamlılığının sağlanması sadece sahipleri açısından değil, şehir, bölge ve ülke için de hayati öneme işaret etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de iyi yönetim, iyi yatırım çeker. Şirketlerin çok daha uzun ömürlü olabilmeleri, rekabet edebilirlikleri ne kadar kurumsal yönetildiklerine bağlıdır.”

TKYD olarak kurumsal yönetim temel bileşenlerinin daha iyi anlaşıldığı, daha fazla içselleştirildiği ve gerçek anlamda hayata geçirildiği bir anlayışın yerleşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Saka, “Bu hedef bizim aynı zamanda var olma sebebimiz. Bu değişimi yalnızca kendi şirketimiz için değil, ülkemizin, toplumumuzun refahı içinde gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.

“Kurumsallaşma, işi ehline vermenin sistematik hale gelmesidir”

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç yaptığı konuşmada, Türkiye’de milli gelirin büyük bölümünün aile şirketleri kaynaklı olduğunu vurguladı. Kıvanç, küçük ve orta ölçekli firmaların (KOBİ) büyük bir bölümünün de aile şirketlerinden oluştuğuna dikkat çekerek, “Ancak aile şirketlerinde devamlılık sağlanamıyor. Bunun sağlanmasının yolu ise kurumsallaşmadan geçiyor” dedi. KOBİ’lerin esnek olma özellikleri sayesinde büyük ölçekli şirketlerle rekabet edebildiğini vurgulayan Kıvanç, “Kurumsallaşma bütün firmaların geleceği için çok önemli. Özellikle aile şirketlerinde kurumsallaşma çok daha fazla önem taşıyor ve tüm aile şirketlerinin bu konuyu hassasiyetle ele alması gerekiyor. Ancak buradan bir uyarı yapmadan geçemeyeceğim. Kurumsallaşma denilince ‘şirketinizin anahtarını bir profesyonele teslim edin’ anlaşılmasın. Kurumsallaşma kısaca, işi ehline vermenin sistematik hale getirilmesi demektir” ifadesini kullandı.