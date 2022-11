TMMOB’dan yangın uyarısı: Yönetmelik var denetim yok!

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Bursa OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana gelen yangın tesisi kullanılmaz hale getirirken şehirde de OSB yangınlarının yeniden konuşulmasına neden oldu. İçerisindeki kimyasal hammaddeler nedeniyle söndürme çalışmalarında da güçlük çekilen yangın hakkında bir bilgilendirme toplantısı yapan Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası Bursa il koordinasyon kurulu denetim eksiğine vurgu yaptı.

“Projelere uygun değil”

Kurul adına açıklama yapan Mimarlar Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Bilindiği üzere, Ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Binalarda yangına uygun tasarımsal özellikler ve mekanlar ile kullanılması zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri bu sistemler için gerekli bakım ve periyodik kontroller ile denetimler Yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Kurumlarımızca gerçekleştirilen, çeşitli denetimlerde, binaların onaylı yangından korunma sistemi projesinin olmadığı veya olan projeye uygun imal edilmediği, Elektrik tesisatları ve yangın hol/merdivenlerinin Yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu, elektrik tesisatının aşırı yüklenme sonucu elektrik akımını keserek yangın çıkmasını önleyen kaçak akım rölelerinin ise hiç tesis edilmediği gözlenmiştir” dedi.

“Sorumlu müdür olmalı”

Yapılarda yangın önlemi almak ve sürekli kılmak için daha kaç yangın olması gerektiğini soran Şimşek, “Sigorta şirketlerince, ‘yangına karşı sigorta ettirme’ talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmeleri denetlemelerini teşvik edecek mekanizma geliştirilmeli, Yangın ve patlama uzmanlarının sigorta şirketlerince istihdam edilmesi sağlanmalıdır. Kentimiz “Yangın Risk Haritası” Özellikle Tehlikeli Kimyasalların bulunduğu orta ve üst seviye riskli fabrikaların içerecek şekilde güncellenmeli, acil müdahale planları ve altlıkla hazırlanmalı, güncel tutulmalı ve bu çalışmalar, şeffaf olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Elektrik Trafoları tesis edilen işletmelere İşletme Sorumlusu zorunluluğu getirilmelidir. İşletmelerce, elektrik tesisatı kontrollerinin düzenli yapılması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

4 yılda 2 bin yangın

Kimyasal madde üreten ve kullanan işletmelerde 6269 Sayılı Kimya Mühendisliği ve Kimyagerlik Hakkındaki Kanuna uygun olarak Sorumlu/Mesul Müdür istihdam edilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada ayrıca, “Tehlikeli kimyasalların depolanması, üretimi ve işlenmesi aşamalarında her tür emisyon ve atık miktarlarının tespiti yapılmalı, can ve mal güvenliği açısından önem taşıyan Tehlikeli Kimyasal Maddeler Envanteri Kent bazında çıkarılıp güncel tutulmalıdır. Yukarıda saydığımız önlemlerin zaman kaydetmeden uygulamaya konulmasının, Kent genelinde meydana gelen ve sayıları 2019-2022 yılları arasında 2 bine yaklaşan sanayi yangınlarının önlenmesini; dolayısıyla daha fazla can ve mal kaybının yaşanmamasını sağlayacaktır” denildi.

3 bin 800 firma var

Bursa’da yaptıkları çalışmalarla 3 bin 800 işletmenin orta ve çok riskli düzeyde kimyasallar ile çalıştığını tespit ettiklerini belirten Kimya Mühendisleri Odası 2. Başkanı Vedat Sezer, “Bizim bu tesisleri özel önlem alınacak bir yere toplayabilmemiz mümkün değil. Zaten ihtisas OSB’ler konusundaki örnekleri görüyoruz. Bizim yönetmeliklerimiz gerçekten güzel hazırlanmış ve bir çok soruna çözüm bulabilecek cinsten. Bizim bu yönetmeliklerin uygulanması ve denetimi konusundaki eksiği kapatmamız gerekli. Kimyasalların girmediği sektör yok bu yüzden sorumlu müdür istihdamı gibi hususlara dikkat edilmesi gerekli” ifadelerini kullandı.

“Uygun malzeme kullanılmalı”

İnşaat Mühendisleri Başkanı Ülkü Küçükkayalar fabrika inşaatları sırasında kullanılan malzemenin içerideki faaliyetle doğru orantılı olması gerektiğine vurgu yaparken, “Bursa OSB’deki en büyük avantaj yan duvarların yangın ihtimaline karşı doğru malzeme ile yapılmış olmasıydı. Orada farklı bir malzeme olsaydı yangın hakkında çok başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. Bu işletmeler kurulurken ya da el değiştirilirken yapı içerisindeki faaliyet göz önüne alınarak yeniden denetlenmeli. Bu konuda eyleme geçmemiz birçok afeti engellemek için önemli bir adım” diye konuştu.

“Şehre dağılmış firmalar var”

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel de denetim konusuna vurgu yaparken, “OSB’leri konuşuyoruz ama aslında çok daha önemli bir konu var. Şehrin içerisine yayılmış küçük işletmeler biçimde kimyasallar ile iş yapan firmalar söz konusu. Bu alanlarda denetim ve yönetmeliklere uygunluk konusunda ciddi eksiklikler var. Özellikle firma iş kolu değişiminde hiçbir denetim yapılmıyor. Bu konuyu önemsemek gerekli. Arazöz giremeyecek yerlerde sanayi var. Kamusal denetimin önemi buralarda ortaya çıkıyor” diye konuştu.