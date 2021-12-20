“TMO bize, biz de vatandaşa verdik”

İbrahim ÇİÇEKÇİ / KONYA

Konya’nın Sarayönü ilçesinde geçtiğimiz gün ucuz un satışıyla gündeme gelen ve önünde uzun kuyruklar oluşan Güneyler Un Fabrikası yönetimi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güneyler Un Yönetim Kurulu Başkanı Teoman Güney, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) başlatmış olduğu ekmeklik buğday desteklerinden faydalanarak, devletin başlattığı kampanya şartlarıyla ucuz un satışı yaptıklarını belirtti.

İşletmelerinin yer aldığı Sarayönü’nde bölge halkının büyük bir çoğunluğunun ekmeğini, yufkasını kendi evinde yaptığını söyleyen Güney, “Tarımın da yoğunlukta olduğu bir ilçeyiz. İlçe halkımız kuraklıktan dolayı bu yıl çok zor günler geçirdi. Maliyetler arttı. Biz de Güneyler Un olarak Tarım Bakanlığı’nın ve TMO’nun başlatmış olduğu ekmeklik buğday desteklerinden faydalandık ve alım yaptık. Devletin belirlediği kampanya şartlarını dikkate alarak 50 kilogram unu 191 TL’ye satışa sunduk. Bu da çok talep gördü. TMO’nun un üreticilerine verdiği destekler devam ettikçe biz de bunu suistimal etmeden halkımızla paylaşacağız. Alımları yapıp ucuz ürünleri vatandaşımızla buluşturacağız.” şeklinde konuştu.