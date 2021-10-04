TMO Salihli'den üzüm alımını yavaşlattı, küçük üretici bağını satıyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Salihlili kuru üzüm üreticisi, Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) açıkladığı düşük alım fiyatı ve verdiği geç randevu nedeniyle tepki gösteriyor. Girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle bu yıl çekirdeksiz kuru üzümde 16 lira taban fiyat bekleyen ancak TMO’nun 13 liralık alım fiyatıyla şoke olan üretici şimdi de TMO’nun alım için 2 ay sonraya gün vermesiyle sıkıntılı günler geçiriyor. Başta kredi borcu olmak üzere, ilaç ve işçilik ücretlerinde ödeme sıkıntısına giren ve elindeki ürünün kilosunu 10-10.5 liradan satmak zorunda kalan küçük üreticinin bağlarını dönümü 40-65 bin TL arasında değişen fiyatlarda satışa çıkarmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Salihli köylerinden merkeze göçte artış yaşandığını kaydeden üzüm üreticisi Günay Özcan, “Üzüm üreticisi zorda” yorumunda bulunurken, Salihli Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyesi İsmail Adamcıl ise, satılık bağ sayısındaki artışa dikkat çekti.

Olumsuz iklim şartları nedeniyle verimin düştüğünü, küçük üreticinin işçilik, ilaç, gübre gibi temel girdilere gelen artışlarla baş edemediğini ifade eden Özcan, “Sezonda 7-8 defa bağı işlemek zorundaki üretici için gübre, mazot ve işçilik ücretlerindeki artış katlanılamaz noktaya geldi. Üstüne üstlük, TMO, Salihli’de şu an sıra olmadığı gerekçesiyle üzüm almıyor. Sıra istendiğinde ise 2 ay sonraya gün veriyor. Üretici bağını bahçesini satıp, organize sanayide işe gireyim düşüncesinde” diye konuştu.

Zincirleme reaksiyon yarattı

Kuru üzümde piyasasının 11 TL seviyesinde olduğunu belirten Adamcıl, son iki yılda tarım girdilerinin yüzde 89-100’ü aşan oranlarda zam gördüğünü belirtti. Bağcılığı bırakan üreticinin daha basit tarım ürünlerine yöneldiğini, bunda da aradığını bulamayınca arazisini satışa çıkardığını kaydeden Adamcıl, “Salihli’de emlak işi yapıyorum. Açıklanan fiyat sonrası Salihli Çarşısı’nda moraller yerle bir oldu. Kuru üzüm fiyatı anında yaş ve şaraplık üzümü de etkiledi. 2 lira olan sultaniye cinsi şaraplık üzüm 1.60 TL oldu. Açık bağlarda 4 lira ve üzerinde olan yaş üzümün kilogramı 3 TL’ye gerilerken kapalı bağlarda 6.5-7 TL olan fiyatlar 5- 5.5 TL oldu” dedi.