TMO, Samsun’da kabuklu fındık alım dönemine başladı

SAMSUN - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Kabuklu Fındık Alım Dönemi açılışı Çarşamba Şeker Fabrikasında yapıldı. TMO, 22 Ağustos itibarıyla Samsun’da ilk fındık alımına başladı.

Samsun’da ilk fındık alımına başladıklarını Karadeniz’in 50 farklı yerinde fındık alımına devam edeceklerini dile getiren TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, “TMO fındık alımına başladı. Samsun-Çarşamba’da şeker fabrikaları deposunda ilk defa bu yılın fındık alımını gerçekleştirdik. Karadeniz’de fındık üreten illerimizde her yıl 50’nin üzerinde alım noktası açıyoruz. Bu sene de 50 farklı noktada 70’ten fazla ekiple fındık alım işlemine devam edeceğiz. Hasat yeni başladı. Kurutma işleminin ardından önümüzdeki haftalarda bu alımlar daha da yükselecek” diye konuştu.

Rutubet oranını yüzde 6,5’a kadar yükseltildi

Sezonun alınan ilk fındığın randımanı 54, fiyatı ise 56,15 TL/kg oldu. Pazar günleri hariç haftanın 6 günü randevu sistemi ile fındık alımına devam edileceğini belirten Güldal, “Alım kriterlerimizi ilan ettik. Rutubet oranını yüzde 6’dan üretici mağdur olmasın diye bu yıl yüzde 6,5’a kadar yükselttik. Borsa kesintisini TMO olarak biz ödüyoruz. Bu yeni çalışmalarla üreticilerle sağlıklı bir satış dönemi gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. anda da cumartesi günleri tatil yapmayıp haftanın 6 günü fındık alımına devam edecekler” şeklinde konuştu.