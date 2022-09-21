TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı
Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ), sanayicilerin kalifiye ara eleman ihtiyacını çözecek proje okulunu Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile hayat geçirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile proje okulunun açılışı gerçekleştirildi.
İZMİR - TOBB işbirliği ile Türkiye’nin ilk proje meslek lisesini hayata geçirdiklerini belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bölgede üretim yapan firmaların personel taleplerinin karşılanması amacıyla, geçmişteki köy okullarını örnek alarak, mesleki ve teknik eğitim lisesi eğitimi ile kalifiye ara eleman yetiştirilmesine karar verdiklerini söyledi.
Geçtiğimiz yıl temeli atılan okul inşaatının tamamlanarak bu eğitim öğretim yılına yetiştirildiğini vurgulayan Tezcan, “Sanayicilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, öğrencilerin fabrikalarda yapılan üretimin bir parçası olması ve mezun edilen öğrencilerin yapacakları işle ilgili tecrübe sahibi olarak mezun olmaları çok büyük önem taşıyor” dedi.