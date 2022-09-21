TOBB ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı 

İZMİR - TOBB işbirliği ile Türkiye’nin ilk proje meslek lisesini hayata geçirdiklerini belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, bölgede üretim yapan firmaların personel taleplerinin karşılanması amacıyla, geçmişteki köy okullarını örnek alarak, mesleki ve teknik eğitim lisesi eğitimi ile kalifiye ara eleman yetiştirilmesine karar verdiklerini söyledi.

Geçtiğimiz yıl temeli atılan okul inşaatının tamamlanarak bu eğitim öğretim yılına yetiştirildiğini vurgulayan Tezcan, “Sanayicilerimizin ihtiyacı doğrultusunda, öğrencilerin fabrikalarda yapılan üretimin bir parçası olması ve mezun edilen öğrencilerin yapacakları işle ilgili tecrübe sahibi olarak mezun olmaları çok büyük önem taşıyor” dedi.