TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan KTO kadın girişimcilerine destek

KOCAELİ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Körfez Ticaret Odası’na yaptığı ziyarette, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Marmara Bölgesi Oda Borsa Başkanları, KTO yönetim kurulu, meclis, komiteler, kadın ve genç girişimciler, yüksek istişare ve ihracat kurulları ile disiplin kurulu üyeleri hazır bulundu.

Körfez Ticaret Odası kadın girişimciler kurulu üyelerinin çalışmalarını birebir takip ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, kurul üyeleri Fatoş Durak, Ayşe Hacet Aşar, Hazel Uzun ve Ebru Korkmaz’a istişare toplantısında teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu ‘’365 oda ve borsamız içinde en aktif kadın girişimciler kurulundan biri sizlersiniz. Özellikle amigurimi bebek projenizi yakından takip ediyorum’’ dedi.

İstişare toplantısında kadın girişimciler kurulu adına söz alan Ayşe Hacet Aşar, Hisarcıkloğlu’na, amigurimi bebek projesinin detaylarını anlatarak, projenin tamamen gönüllülük esasıyla yapıldığını, hiçbir kar amacı taşımadan marketlerde bebek satışlarının yapıldığını ve kadın girişimciliğinin artırılmasını hedeflediklerini vurguladı. Program sonrası kurul üyeleri Hisarcıklıoğlu’na üretilen bebeklerden armağan etti.

İstişare toplantısında dile getirilen konular arasında lojistik ile ilgili yaşanılan sorunlar, adres değişikliği, şube açılışı, isim değişiklikleri, merkez nakli gibi konularda harçların ve verginin çok fazla olduğu konusu, yapı denetim ve laboratuvar sorunları yer aldı. Üretim maliyetlerindeki artışların sektörlere zararları, yemek fişi komisyon oranlarındaki artışların sektöre verdiği zararlar, eğitim sektörünün pandemide yaşadığı sıkıntılar, tekstil ve mobilya ürünlerinin Kocaeli gümrüklerinde ithalatının yapılmaması konuları Hisarcıklıoğlu’na iletildi.