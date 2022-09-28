TOBB’dan Afyon’a sağlık ve eğitim desteği sözü

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) İscehisar Temsilciliği ile Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını yapmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG fabrikasının açılışının 29 Ekim’de yapılacağı bilgisini bir kez daha yineledi. Afyonkarahisar’da kurulacak Sağlık Endüstri Bölgesi’ne TOBB olarak katkı sağlayacaklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, merkez ve Bolvadin’deki TOBB liselerinin ardından Çay, Dinar, Emirdağ ve Sandıklı ilçelerinde de birer okul yapılacağı müjdesini verdi.

“Afyonkarahisar, mermerin başşehri”

Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar ziyaretinde ilk olarak Mermer İhtisas OSB’de ATSO İscehisar Temsilciliği’nin açılışını, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, Meclis Başkanı M.Sıtkı Merdivenci, İscehisar Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İscehisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak ile sanayici ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla birlikte yaptı.

Afyonkarahisar ve İscehisar’ın mermerin başşehri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en büyük mermer ihtisas OSB’si burada. Odamız Afyon mermerini, coğrafi işaret olarak da tescil ettirdi. Dünya çapında tanınan, bilinen bir markanız var. Hatta Vatikan'daki en önemli kilise olan San Pietro’da bile, İscehisar'ın mermerleri kullanılmış” dedi. Türkiye’nin 300 çeşit mermer ve 200 çeşit travertenle bu alanda çok büyük bir zenginliğe ve avantaja sahip olduğuna dikkat çeken Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti: “Blok mermerde dünya lideriyiz. İhracatımız, yüzde 60’ı tabakalı işlenmiş halde olmak üzere, 2 milyar doları geçti. İşlenmiş mermerde İtalya ve Çin bizden önde olsa da, bu alanda da gelişme içindeyiz.”

“Arabuluculukla, bir dava üç ayda bitiyor”

Afyon’daki programına Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nı ziyaretle devam eden Rifat Hisarcıklıoğlu, ardından ATSO binasında TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek’in katılımıyla gerçekleşen toplantı ve açılış törenine katıldı. ATSO Uyum ve Arabuluculuk Merkezi açılış töreninde sanayici ve insanlarına seslenen Hisarcıklıoğlu, geçmişte ticari davaların yıllarca sürdüğünü anımsatarak, “Sağ olsun Sayın Cemil Çiçek, Adalet Bakanlığı döneminde bu işe al attı ve arabuluculuk sistemini getirdi. Bir davamız 4 senede biteceğine 3 ayda bitiyor. Arabuluculuğa gelen başvuru sayısı ayda 100 bine ulaştı. Ve bunların yüzde 70’i anlaşmayla sonuçlandı. Yani adalete erişim hızlandı. En önemlisi de, taraflar helalleşerek ayrıldı” şeklinde konuştu.

Açılış programında TOBB UYUM Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, ATSO Başkanı Hüsnü Serteser, ATSO Meclis Başkanı M. Sıtkı Merdivenci ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler ve Afyonkarahisar Valisi Doç.Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’da birer konuşma yaptı.