Tohumda organize üretim bölgelerine ihtiyaç var

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Önümüzdeki süreçte tohum ihtiyacının daha da artacağını, bu ihtiyacı karşılamak için organize tohum üretim bölgeleri kurulması gerektiğini vurgulayan Gündüz, “Özel sektörüniversite- araştırma kuruluşları arasında işbirliği oluşturulmalı. Burada ıslah alt yapısı belli bir seviyeye getirilerek çıkan sonuçlar tohum üreten ıslahçı firmalarla paylaşılmalı. Tohum üretiminde işçi maliyetleri çok yüksek. Bu maliyetlerin azaltılması için makineleşmeye destek verilmeli. Tohum üreten firmaları güçlendirmek için destek paketleri açıklanmalı ve çevre ülkeler ile işbirliği yapılmalı” önerilerinde bulundu Sera üretiminin sebze ve çiçek gibi ürün desenlerine ayrılması gerektiğini de söyleyen Gündüz, “ürüne uygun sera modeline izin verilerek üretim desteklenmeli, üretim 12 aya çıkarılmalı. Seracılık faaliyetleri ısıtma maliyetinin az olduğu illerde yaygınlaştırılmalı” diye konuştu.



Öte yandan önümüzdeki süreçte dünyada su sorununun yaşanacağını, Türkiye’nin de bundan daha fazla etkilenmemesi için önlemler alması gerektiğini belirten Gündüz, “Suyumuzu boşu boşuna akıtmak yerine, barajlara ve göllere pompalamak doğru bir yol. Böylece yeni su biriktirme alanları oluşturulabilir” görüşünü dile getirdi.