Tokat, Gastronomi Festivaliyle tarihi zenginliklerini dünyaya tanıtmayı hedefliyor

TOKAT - Tokat'ta düzenlenecek olan Gastronomi Festivali hazırlık çalışmaları ile ilgili basın toplantısında konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Esnaf Şenliğinin ardından 27-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecekleri 1’inci Tokat Gastronomi Festivali’nin Tokat için önemine vurgu yaptı. Tokat’a fayda sağlayacak etkinliklere devam ettiklerini dile getiren Başkan Eroğlu, “Hazırlıklarını tamamladığımız Tokat Mutfağını dünyaya açacak Tokat Gastronomi Festivali için gün sayıyoruz” dedi.

Tokat’ın yemek kültürünü dünyaya tanıtmak için adım attılar

Tokat’ın ikliminde yetişen ürünlerle birlikte tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığı için zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu “ Tokat’ın yemekleri sadece içeriği ve hazırlanışı ile değil, sunumu ile de farklı bir kültür. Yemek kültürümüzü birbirinden güzel lezzetleri misafirlerimize sunacağız. Tokat’ın ülkemizin en çok tarihi esere sahip şehirlerinden biri. Tarihi zenginliklerimizin yanında şehrimize gelecek misafirlerimiz için Tokat’ın lezzetleri de çok önemli marka değerlerimiz arasında yer alıyor. Bu festival bu zenginliklerimizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak için güzel bir adım olacak” diye konuştu.

“Festivalde sıfır atığın önemine dikkat çekeceğiz”

Başkan Eroğlu, festivalde sıfır atığın önemine dikkat çekmek istediklerini ve bu nedenle etkinlikler düzenleyeceklerine vurgu yaptı. Eroğlu konuşmalarına şunları ekledi: “Tarladan sofraya kadar Tokat’ın ürünlerinin hazırlanışı ile ilgili sunumlar gerçekleştirirken himayelerinde gerçekleşen Sıfır Atık Projesi kapsamında tüketimde sıfır atığın önemine dikkat çeken bir etkinlik düzenleyeceğiz. Yüze yakın sayıda ulusal basın mensubu, ülke çapında ünlü gurmeler, sosyal medya fenomenleri dört gün boyunca devam edecek festivalimizi takip ederek dünyayla paylaşacaklar. Tokat’ın her açıdan tanıtımını yapmış olacağız” şeklinde konuştu.