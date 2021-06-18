Tokatlı kadınlar kuyumcu oldu

Müberra TAŞÇI

TOKAT - Tokatlı kadınlar, yarı değerli taşları kuyum atölyesinde takı ve süs eşyasına dönüştürüyor.

Tokat Valiliği ve Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak proje sonucunda kurulan ve ortalama 15 kadına istihdam sağlayan ‘Tokat Yarı Değerli Taşlar Kuyum Atölyesi’ ilk yılı dolmadan, başarılarıyla anılmaya başladı. Atölyede eğitim gören Tokatlı Kuyumcu Kadınlar, Tokat’ın sahip olduğu yarı değerli taş rezervlerini işleyerek, ürüne dönüştürüp satışa sunmaya başladılar.

Kuyum Atölyesi’nde çalışan kadınlar, ilk yıllarında, kapsamlı eğitimlere tabi tutularak mesleğin incelikleri konusunda eğitildiler. Çok kısa bir süre içerisinde yüzük, kolye, küpe, tesbih gibi kişiye özel takı ve süs eşyaları üretimine geçerek piyasaya giriş yaptılar. Ürünlerini hem atölyenin sosyal medya hesabından hem de Tokat’ta açtıkları kuyumcu dükkanında satışa çıkardılar. Sadekâr Viktor Öcal ile Kuyum Atölyesi’nde bir araya gelen ve Tokat’ta Kuyum Atölyesi açılmasına ve yarı değerli taşların işlenerek değer kazanmasına öncülük eden Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı şu açıklamayı yaptı: “Tokat, sadece yarı değerli taşların değil, aynı zamanda sanat ve zanaatın da merkezi. Tarihsel süreç içinde, topraklarında birçok uygarlığın hüküm sürdüğü Tokat’ın, yarı değerli taş kaynakları konusunda da eşsiz bir coğrafya olduğu tartışılmaz bir gerçek. Tokat’ın kadim kültürünü ve yarı değerli taşlarını, bu ülkenin yetiştirdiği önde gelen Mücevherat ve Kuyum Ustası, Viktor Öcal ile bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz.”

İstihdamın yüzde 90’ı kadınlardan oluşuyor

İstihdamın yüzde 90’ını kadınların oluşturduğunu söyleyen Vali Balcı, “Türkiye, yarı değerli taş kaynakları bakımından yüksek bir potansiyele ve çok kıymetli rezervlere sahip. Dünyanın en önemli değerli taş pazarı Türkiye’nin hemen yakınındaki Avrupa’dır. Bu devasa pazara bu kadar yakın olma avantajına rağmen, ülkemizin bu ticaretten pay almaması kabul edilebilir bir durum değil. Biz, ilk olarak, bu pazarı inceledik, fırsatları ve eksiklerimizi tespit ettik. Bu kaynağı nasıl ekonomik değere dönüştürebileceğimiz üzerine hazırlıklar yaptık. İlk önce, rezervlerin ruhsatlandırma prosedürlerini hızlandırdık. Akabinde rezerv kapasitelerini ölçümledik. Akabinde, bu taşları işlemek üzere bir atölye kurduk. İstihdamın Yüzde 90’nını özellikle bu mesleği yapmak isteyen Tokatlı kadınlardan oluşturduk. Amacımız ülkemizde, bu taşları ekonomik bir değere dönüştürme konusunda Tokat’ın model olmasını sağlamak. Viktor ustamızın varlığı bizi daha da cesaretlendirdi” dedi.