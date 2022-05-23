Tokat’ta düşüş gösteren küçükbaş hayvan varlığı yüzde 50’nin üzerinde arttı

TOKAT - "Takipli Kuzular Gelişen Nesiller Projesi" eğitim toplantısında konuşan Tokat Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Şahin, Tokat’ın 512 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Karadeniz Bölgesi’nde bölgesinin en büyük küçükbaş hayvan üretim merkezi olduğunu söyledi. Müdür Şahin, Tokat’ın şehre Özgü karayaka koyunu, karagül koyunu, gen kaynağının merkezi olarak ülkede küçükbaş yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir il olduğunu ifade etti.



“5 yıllık süreçte bu sayının 1 milyona yaklaşmasını beklemekteyiz”

Müdür Şahin, “5 yıl önce 330 binlere kadar düşen Küçükbaş hayvan varlığımız, küçükbaş hayvancılıkta Tokat Valiliğimiz, Milletvekillerimiz, İl Özel İdaremiz, Bakanlığımız ve DOKAP idaresinin destekleri ile ve İl Müdürlüğümüzce yürütülen projelerle bugün yüzde 50’nin üzerinde artışla 512 bine ulaşmıştır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte bu sayının 1 milyona yaklaşmasını beklemekteyiz” dedi.

927 çiftçimize 83 bin 200 küçükbaş hayvan dağıtıldı

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi ile ilgili kısaca bilgi veren Müdür Şahin, sözlerine şunları ekledi: “Tokat Valiliği ve İl Özel İdaresi Desteği İle Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi kapsamında 410 Koç dağıtımı, 450 meralara suluk dağıtımı, 100 bin Küçükbaşın Ücretsiz Aşılaması Paraziter Mücadelesi yapılmıştır. Ülkemize model olan “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi kapsamında bugüne kadar 927 çiftçimize 83 bin 200 küçükbaş hayvan dağıtılmış olup Ziraat Bankasınca 125 Milyon liralık Kredi kullandırılmıştır.”