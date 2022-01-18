TOKİ 49 adet arsayı satışa çıkardı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İstanbul, Şanlıurfa Kocaeli'de bulunan 49 adet muhtelif arsayı ihaleyle satacak.
İhale 8 Şubat 2022 tarihinde TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece adresinde gerçekleştirilecek. İhaleye internet katılım başvuruları 7 Şubat 2022 tarihinde saat 10.30 itibari ile sona erecek.