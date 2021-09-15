TOKİ Gaziantep başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ortalığında Gaziantep'in Kuzey Şehir, Güneyşehir ve Kızılhisar ilçelerinde çok sayıda konut yapılacak. Bu konutlardan birine sahip olmak isteyenler ise TOKİ Gaziantep başvurusunun nasıl yapılacağını araştırıyor.

Tamamlanacak projelerle birlikte 14 bin konut vatandaşlara satılacak. Gaziantep TOKİ başvuruları 15 Eylül'de başlarken, ön taleplerin toplanmasının ardından başvuru şartlarını yerine getiren vatandaşlar arasında kura çekimi yapılacak ve hak sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.

14 bin konutun dağılı ise şu şekilde olacak:

Kuzeyşehir: 10 bin 400 konut

Güneyşehir: 2 bin 850 konut

Kızılhisar: 750 konut

Gaziantep TOKİ başvurusu nasıl yapılır?

Gaziantep'te yapılacak projeler için ön başvurular TOKİ'nin resmi internet sitesi olan 'www.toki.gov.tr' adresinden yapılacak.