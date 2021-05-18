TOKİ Kocaeli 184 konutu satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut idaresi tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Köseler'de 138'i alt gelir grubu projesi, 46'sı ise sosyal konut grubu projesi olmak üzere 184 adet konutun satışı yapılacak.

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