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TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Haliliye'de 54 rezidans daire ve 32 iş yerini satışa çıkardı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Şanlıurfa Haliliye'de 54 rezidans daire ve 32 iş yerini satışa çıkardı.

Alıcılar, konut ve iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

Müzayede, 12 Ağustos 2021 tarihinde Şanlıurfa GAP Tarımsal Eğitim Merkezi ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Müzayedeye salondan katılabilmek için kayıtlar müzayede günü 8:30-10:30 saatleri arasında yapılabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.