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TOKİ, Yozgat'ta 175 adet konutu satışa sundu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yozgat Merkez'de 175 adet konutu satışa sundu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Yozgat Merkez'de 175 adet konutu satışa sundu.

Konut tipi 2+1 ve 3+1 olan dairelerden almak isteyenlerin 1 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında Halk Bankası Şubelerine başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru bedeli, Alt Gelir Grubu Projesi kapsamındaki konutlar için 1.000,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.