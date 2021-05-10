Ton Sepeti‘ni devreye alan Sasu yüzde 20 büyüme hedefliyor

Eray ŞEN

ADANA - Adana’da balıkçılık sektöründe 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren Sasu, bu yıl yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda yüzde 20 büyüme hedefliyor. Şirket, klasik ve soslu ton balığında 14 çeşitten oluşan ürün ailesini, zincir marketler ve e-ticaret sitelerine ek olarak ‘Ton Sepeti’ adlı kendi e-ticaret sitesi üzerinden de tüketicilere ulaştırıyor. Sasu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz, pandeminin neden olduğu sorunların bu yıl azalmasını umduğunu belirterek, “Hedefimiz yeni pazarlarla birlikte yüzde 20 büyüme. Aşının etkisiyle bu yıla daha pozitif bakıyoruz” dedi.

E-ticarette etkinliği artacak

Bayileşme anlamında yurtiçinde ciddi bir büyüme yakaladıklarını, iç piyasada market kanalında da ciddi bir atılım beklediklerini söyleyen Yamanyılmaz, “Ayrıca kendi e-ticaret sitemiz, tonsepeti.com adıyla devreye girdi, hepsiburada, n11, trendyol gibi e-ticaret siteleriyle çalışmaya da devam ediyoruz. Pandemi dolayısıyla tüketiciler, e-ticaret’ten gıda alımına artık çok daha sıcak bakıyor. Bunlara ek olarak eve market servisi veren siteleri hedefliyoruz” diye konuştu.

Sasu olarak 2015 yılından itibaren klasik ton balığı ürünlerine ek, yenilikçi lezzetlere yöneldiklerini, Ar-Ge ve pazar araştırmaları ile ürün çeşitliliğini artırdıklarını belirten Yamanyılmaz, şu bilgileri verdi: “Üç ana başlık altında toplam 14 ürünümüz var; birincisi premium klasik seri ürün kategorimiz olarak sunduğumuz, ayçiçek yağlı, zeytinyağlı, suda ton balığı ve somon konservesi. Bunun yanı sıra gurme serisi olarak adlandırdığımız soslu ton ürünlerimiz var; acılı Adana ton, Akdeniz usulü sebze çeşnili ton, barbekü soslu ton ve dünyada bir ilk olan kuru domatesli ton gibi kendi geliştirdiğimiz ürünler. Yeni ton salata grubumuzu 2021 itibariyle marketlere sürmeye başladık.”

‘Afrika’da pazar payımızı artırmak istiyoruz’

Bu yıl yüzde 40 iç piyasa, yüzde 60 ihracat şeklinde bir hedefleri olduğunu, ancak bunun pandeminin gidişatına bağlı olacağını vurgulayan Nil Ece Yamanyılmaz, şöyle devam etti: “Dünya çapında 20’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Güney Amerika’da Venezuela’ya, Ortadoğu’da Dubai, Katar, Filistin, Suriye ve Irak’a, Azerbaycan gibi komşu ülkelere, Avrupa’da Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, Romanya gibi ülkelere ihracatımız devam ediyor. Hedef pazar olarak belirlediğimiz diğer Afrika ülkeleri Senegal, Etiyopya, Kenya, Gana, Tanzanya, Sudan ve Mali de gündemimizde. Sahra altı dediğimiz bölgede bakir ve çok istediğimiz bir pazar var. Ürün grubumuz protein içerikli ve normal oda koşullarında saklanabilen ürünlerden oluştuğu için bölgenin iklimine uygun. Kuzey Afrika’ya daha çok ton balığı konservesi ihraç ediyoruz ancak Sahra altına muhtemelen salam ve yine ton balığı olacaktır.”