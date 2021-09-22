Topçuoğlu ailesinden bir Meslek Lisesi daha

GAZİANTEP - Düzenlenen açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Bayram Yılmazkaya, Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkâmil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu ile Topçuoğlu ailesi, sanayici iş adamları ve eğitim dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Mesleki eğitimin ülke ekonomisinin kalkınması için büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vedat Topçuoğlu, 32 derslikli ve 4 atölyesi bulunan okulda bin 150 öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğünü belirterek, “Elektrik-elektronik teknolojileri, endüstriyel otomasyon teknolojileri, itfaiyecilik ve yangın güvenliği, yiyecek içecek hizmetleri ve metal teknolojisi bölümlerinde kalifiye eleman olarak yetiştirilmek üzere eğitim ve öğretim görüyor. Biz bu okulun özellikle meslek lisesi olmasını tercih ettik. İşsizliğin azaltılması ve nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması için meslek liselerinin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz. Mesleki eğitimin yaygınlaşması ve etkinliğinin artırılması, ülkemizin rekabet gücünü artıracak, kalkınma yolunda önemli bir avantaj sağlayacak. Bizler Gaziantep’te yaşıyor, Gaziantep’te kazanıyoruz. Yaşadığımız şehre, ülkemize ve insanlarımıza karşı sorumluluklarımız var. Sorumluluk alanlarımızın başında da eğitim gelmektedir. Eğitim konusunu çözemeyen toplumların kalkınması mümkün değildir. Bu nedenle, eğitim konusunda yapılan küçük büyük her türlü katkının önemli olduğuna inanıyoruz. Topçuoğlu Ailesi olarak, sadece sanayi ve ticaret hayatındaki çalışmalarımızla değil, sosyal sorumluluk alanındaki projelerimizle de geleceğe iz bırakmak istiyoruz. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başta eğitim olmak üzere toplumun ihtiyacı olan alanlardaki sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu bölgede büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimize ve onları yetiştirecek olan öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyor ve kutluyorum. Meslek Lisesi Memleket Meselesi diyor, okulumuzun şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Sanayi ve ticari alanında yaptıkları yatırımlarla adından söz ettiren Topçuoğlu ailesi, eğitim alanında da yaptığı desteklerle hayırseverlere örnek oluyor. Çok sayıda okul inşa ettiren Topçuoğlu ailesi, Gülsan Holding olarak başlattıkları sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bugüne kadar Gaziantep’e İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu, Ali Topçuoğlu Cami, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Mustafa Topçuoğlu Cami ve son olarak Vedat Topçuoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kazandırdı.