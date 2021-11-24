Toplumsal fayda sağlayan bir üniversite yapısı hedefleniyor

BURSA (DÜNYA) - BUÜ Yönetimi, 2022-2026 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan Çalışması’nın sonuna geldi. Taslak olarak hazırlanan plan, Üniversite Yönetim Kurulu Toplantısı’nda sunuldu.

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Akademik, bilimsel ve alt yapı yatırımları noktasında arzu ettiğimiz noktaya gelmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Öğrenci, akademik ve idari personel ile dış paydaşlarımızın memnuniyet yüzdeleri her geçen gün artıyor. Üniversite-Sanayi işbirliklerinde ülke genelinde bir başarı düzeyi yakaladık. Şehrin ortak aklı olan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni, toplumun her kesimi ile yeniden buluşturduk. Bursa’nın en kıymetli markalarından olan Üniversitemizi, ülkemizin ve insanımızın gurur duyacağı bir kurum haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Stratejik Plan Çalışmamız içerisinde 4 ana amaca odaklandık. İlk hedefimiz nitelikli eğitimi ile evrensel bakış açısına, eleştirel düşünme ve problemleri çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir. İkinci hedefimiz özgün ve nitelikli bilimsel araştırmalar yaparak çıktılarını toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürmek olacak. Üçüncü hedefimiz sosyal sorumluluk ve sürdürebilirlik bilinci ile toplumsal katkıyı geliştirmektir. Dördüncü ve son ana amacımız da kurumsal aidiyeti artırarak, kurum kültürünü güçlendirmek olacaktır” diye konuştu.

Senato üyelerinin görüşleri ve onaylarının alınmasının ardından Stratejik Çalışma Planı yürürlüğe alınacak.