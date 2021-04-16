Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet-Devret kapsamında kiraya verilecek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Toptan Gıda Sitesi'ni Yap-İşlet-Devret kapsamında 10 yıllığına kiraya verecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan, Tanpınar mahallesi 10618 ada 1 parselde yapılacak olan Toptan Gıda Sitesi, Yap-İşlet- Devret kapsamında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince “ Açık Teklif Usulü İhale” ile 10 yıllığına kiraya verilecek.