Torbalı'da hayvanlar için ortak proje

İZMİR - Alfemo Mobilya, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için çeşitli boyutlarda kulübeler üretti. Kulübeler, hava şartlarından etkilenmemesi için su bazlı boya ile yapıldı. Torbalı Belediyesi ekipleri, kulübeleri Alfemo fabrikasından teslim alarak belirlenen noktalara yerleştirdi. Alfemo Pazarlama Müdürü Semih Tuna, sokaktaki dostlar için de sorumluluk duyduklarını belirterek, “Bu bilinçle soğuk hava koşullarında yardıma ihtiyacı olan canlarımıza desteğimize devam edeceğiz” dedi. Sokak hayvanlarının daha sıcak bir şekilde yaşamasını hedefl eyen projenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Torbalı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Çağlar Albayrak ise, “Alfemo ile birlikte çalışarak hayvan dostlarımızın kışı güvenli geçirmelerini hedefl edik. Ekiplerimiz bu kulübelere sık sık mama bırakarak, can dostlarımızın bu yöndeki ihtiyacını da giderecek” ifadelerini kullandı.